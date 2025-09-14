चेहरे की चिपचिपाहट को हमेशा के लिए कहें बाय-बाय, स्किन को चमकदार बनाने के लिए लगाएं ये जादुई पैक!
चेहरे की चिपचिपाहट को हमेशा के लिए कहें बाय-बाय, स्किन को चमकदार बनाने के लिए लगाएं ये जादुई पैक!

Homemade FACE Pack:  अगर आजकल आप चेहरे की चिपचिपाहट से परेशान हो गए है, तो आज आपको बताते हैं, घर पर कौन से पैक को बनाकर लगाने से खिली-खिली त्वचा मिल सकती है.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 14, 2025, 07:20 AM IST
Homemade FACE Pack:  मानसून में चेहरे पर कई तरह-तरह की दिक्कतें देखने को मिलती है. ऑयली स्किन का भी सामना करना पड़ता है.  चेहरे पर चिपचिपाहट और तेल की समस्या से कई और समस्या भी आने लगती है, जिससे लड़कियां काफी ज्यादा परेशान रहती हैं. काफी महंगी-महंगी चीजों को लगाने के बाद भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है और समस्या भी बढ़ जाती है. घर पर बनाएं गए कुछ पैक ऐसे होते हैं, जो आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं. इनको घर पर बनाकर आप चेहरे पर आसानी से लगा सकते हैं. मुंहासे और दाग-धब्बे की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

चेहरे की चिपचिपाहट को कैसे करें दूर?
 

जादुई फेस पैक कैसे बनाएं?
 

इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको बेसन, गुलाबजल, हल्दी इन चीजों की जरूरत होती है इसके बाद आपको एक कटोरी लेनी है फिर 2 चम्मच बेसन, गुलाब जल, एक चुटकी हल्दी को डालकर अच्छे से पेस्ट बना लें और फिर इसको 15 मिनट तक के लिए अपने चेहरे पर लगाकर साफ पानी से धो दें.
 

जादुई फेस पैक लगाने के फायदे
 

1. चेहरे की चिपचिपाहट दूर

अगर आप इस जादुई फेस पैक को चेहरे पर हफ्ते में 3 से 4 दिन में लगाते हैं, तो चेहरे की चिपचिपाहट दूर करने में आपको काफी मदद मिल सकती है. आपको बेदाग त्वचा भी मिलती है.
 

2. मुंहासों को दूर 

अगर आप भी खास फेस पैक को चेहरे पर लगाते हैं, तो आप मुंहासों को दूर कर सकते हैं. इस पैक का नियमित इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं आपको काफी अच्छा असर देखने को मिलेगा.
 

इसे भी पढ़ें: पिंपल्स ने छीन ली है चेहरे की खूबसूरती? इन 5 चीजों से मिल सकती है बेदाग त्वचा!

 

3. त्वचा को जवां और मुलायम 

ये खास पैक आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसको अगर आप रोजाना लगाते है, तो त्वचा को जवां और मुलायम हमेशा के लिए बना सकते हैं.
 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

;