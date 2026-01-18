योग के 10 गोल्डन रूल्स! नोट कर लें, वरना योगा करने का नहीं होगा कोई फायदा..

How to do Yoga Correctly: भारतीय संस्कृति में योग का इतिहास करीब 5000 साल पुराना है। 'योग' शब्द संस्कृत के 'युज' से आया है, जिसका मतलब 'जुड़ना' या 'मिलना' होता है. ऋग्वेद काल से ही योग फिजिकल हेल्थ को मजबूत करने के साथ-साथ मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद माना जाता है. वहीं आज के समय में योग भारतीय सीमाएं लांघकर दुनिया भर में फैल गया है और आज इसे 'योगा' के नाम से जाना जाता है. पर इस बात हमेशा याद रखना चाहिए कि योग सिर्फ बॉडी को मोड़ना या आसान करना नहीं है, बल्कि यह अनुशासन और नियमों का पालन करना है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसके कुछ जरूरी नियमों के बारे में बताएंगे..

तन और मन की स्वच्छता

सबसे पहला नियम है योग करने से पहले तन और मन की स्वच्छता. योग की शुरुआत से पहले न केवल शरीर साफ होना चाहिए, बल्कि आस-पास का वातावरण भी स्वच्छ होना चाहिए. यह इसलिए जरूरी है क्योंकि स्वच्छता से मन शांत रहता है और ध्यान केंद्रित करना आसान होता है.

खाली पेट करना

दूसरा नियम है योगासनों को खाली पेट करना. खाने के तुरंत बाद योग करने से पेट पर दबाव पड़ता है और आसनों का सही फायदा नहीं मिलता. अगर कमजोरी महसूस हो तो गुनगुने पानी में थोड़ी शहद मिलाकर पी सकते हैं.

साफ साफ रहना

तीसरा नियम है मूत्र और आंतों का खाली होना. इससे शरीर को आराम मिलता है और योग करते समय किसी भी तरह की असुविधा नहीं होती.

शुरुआत प्रार्थना या वंदना से करें

चौथा नियम है योग की शुरुआत प्रार्थना या वंदना से. ऐसा करने से मस्तिष्क में अच्छे विचार आते हैं और मानसिक रूप से योग के लिए तैयार होना आसान होता है.

सतर्कता के साथ करें

पांचवां नियम है योगासन को धीरे-धीरे और सतर्कता के साथ करना. योग की गति तेज नहीं होनी चाहिए. धीरे-धीरे आसन करने से मांसपेशियों और जोड़ों को चोट से बचाया जा सकता है और शारीरिक लाभ भी बेहतर मिलता है.

स्ट्रेचिंग और वॉर्म-अप

छठा नियम है स्ट्रेचिंग और वॉर्म-अप करना. योगासन शुरू करने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग करना मांसपेशियों को गर्म करता है और चोट लगने की संभावना कम करता है.

तकनीक और मुद्रा की प्रैक्टिस

सातवां नियम है सही तकनीक और मुद्रा का अभ्यास. किसी भी नए योगासन को पहली बार करते समय ध्यान से सीखना जरूरी है. गलत मुद्रा से शरीर को नुकसान हो सकता है.

सही कपड़े पहनना

आठवां नियम है सही कपड़े पहनना. ढीले और आरामदायक कपड़े पहनना योग के लिए जरूरी है ताकि आसन करते समय शरीर को पूरी स्वतंत्रता मिले और रक्त संचार ठीक से हो.

सांस पर ध्यान देना

नौवां नियम है सांस पर ध्यान देना. योग में श्वास का नियंत्रण बहुत अहम है. सही ढंग से सांस लेने से शरीर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और मानसिक शांति मिलती है.

योगाभ्यास के बाद आराम करना

दसवां नियम है योगाभ्यास के बाद आराम करना. सभी आसनों के बाद शरीर और मस्तिष्क को आराम देना जरूरी है. इससे शरीर में तनाव नहीं रहता और योग का पूरा लाभ मिलता है.

फिजिकल के साथ-साथ मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद

योग के ये नियम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी बनाए रखते हैं. इससे तनाव, चिंता और थकान जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है.

