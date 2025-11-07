रोजाना 10 मिनट इस तरह करें मेडिटेशन, तनाव होगा दूर और मिलेगी गहरी नींद!

भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर बाहरी दुनिया की उलझनों में खो जाते हैं. ऐसे में ध्यान हमें अपने अंदर झांकने, मन को शांत करने और शरीर में नियंत्रण दिलाता है.

सनातन धर्म में 'ध्यान' एक प्राचीन परंपरा रही है, जिसे हमारे ऋषि-मुनि कर इंद्रियों पर काबू पाते थे. ध्यान मानसिक तनाव जैसी समस्याओं को दूर करने में भी मदद करता है. भारतीय योग और दर्शन में, ध्यान को आत्मिक उन्नति और परम शांति प्राप्त करने का एक अनिवार्य अंग माना गया है.

ध्यान करने के फायदे

आयुष मंत्रालय ने ध्यान को निरंतर चिंतन और मनन की क्रिया बताया है. उनके अनुसार, इसके दैनिक अभ्यास करने से व्यक्ति नकारात्मक भावनाओं से दूर रहता है. साथ ही भय, क्रोध, अवसाद और चिंता दूर होती है. ध्यान सकारात्मक भावनाओं को विकसित करने में मदद करता है तथा मस्तिष्क को शांत और स्थिर बनाए रखता है. इससे एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता और मनोबल में वृद्धि होती है. नियमित ध्यान शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त विश्राम देकर उन्हें तरोताजा करता है.

दिमाग ना लेकर आएं विचार

इसे करने के लिए सबसे पहले आरामदायक और शांत माहौल में सुखासन में बैठ जाएं. इसके बाद रीढ़, गर्दन और सिर को एक सीध में रखें, अपने दोनों आंखों को बंद करके ध्यान लगाएं. कुछ देर इसी स्थिति व मुद्रा में रहकर दिमाग को विचारों से खाली करने की कोशिश करें.​

Add Zee News as a Preferred Source

किस समय करना चाहिए ध्यान

इसकी सबसे खास बात ये है कि ध्यान का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है. इसे आप किसी भी समय कर सकते हैं, हालांकि ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है. उस समय आस-पास का माहौल शांत रहता है, जिससे ध्यान लगाना आसान हो जाता है. इसका लाभ बच्चे, युवा, बुजुर्ग, और किसी भी उम्र वर्ग के लोग उठा सकते हैं.

कैसे करें ध्यान

शुरुआत करने वालों को सलाह है – शांत जगह चुनें, आरामदायक आसन लें, गहरी सांस लें और मन को वर्तमान पर केंद्रित करें. धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाएं. विशेषज्ञ कहते हैं कि मात्र 10-15 मिनट रोजाना ध्यान लगाने से चमत्कारिक बदलाव दिखने लगते हैं.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

पानी में उबालकर पी लें ये 3 चीजें, खोखली हड्डियों में आ जाएगी जान!