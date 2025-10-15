वजन कम करने के लिए रोजाना 10,000 कदम नहीं, बल्कि हर 1 घंटे में करें ये काम!

रोजाना पैदल चलना खासकर 10 हजार स्टेप चलने के लिए कहा जाता है. माना जाता है रोजाना 10,000 कदम चलना फिटनेस के लिए बेहद जरूरी होता है. रोजाना 10 हजार कदम चलने से कई तरह की बीमारियां दूर होती है. 10 हजार कदम चलने से शुगर से लेकर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं रोजाना 10 हजार कदम चलने की बजाए आप हर घंटे कुछ कदम चल सकते हैं. आइए जानते हैं इसके फायदे.

रोजाना 10 हजार कदम चलना

रोजाना 10 हजार कदम चलना बेहद फायदेमंद होता है. अब तक कई स्टडी में साबित हो चुका है कि फिटनेस के लिए रोजाना 10 हजार कदम चलना फायदेमंद हो सकता है. वहीं कई हेल्थ एक्सपर्ट का भी कहना है कि स्वस्थ रहने के लिए 10 हजार स्टेप चलना फायदेमंद होता है.

हर घंटे 200 से 250 कदम चलना

क्या आप जानते हैं एक बार में 10 हजार कदम चलने से ज्यादा फायदेमंद हर 1 घंटे में 200 से 250 कदम चलना फायदेमंद होता है. आजकल की लाइफस्टाइल में अधिकतर लोग लंबे समय तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं. ऐसे में 10000 कदम चलने के बाद भी कब्ज की समस्या हो जाती है. ऐसे में हर 1 से 2 घंटे के बीच 200 से 250 कदम चलना बेहद फायदेमंद माना गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बना लें ये आदत

आप भी लंबे समय तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो आपको अपनी आदत में बदलाव लाना चाहिए. फिट रहने के लिए आप रोजाना हर घंटे में 200 से 250 कदम चलें. रोजाना 200 से 250 कदम चलने से कई तरह की समस्या से राहत मिल सकती है. जैसे कब्ज, पाचन से जुड़ी समस्या आदि.

वजन कम

अगर आप वजन कम कर रहे हैं तो आपको हर 1 घंटे में 200 से 250 कदम चलना चाहिए. ऐसा करने से आपका वजन तेजी से कम होगा. दरअसल हर घंटे में 200 से 250 कदम चलने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है जिससे वजन तेजी से कम हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.