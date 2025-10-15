Advertisement
trendingNow12963191
Hindi Newsलाइफस्टाइल

वजन कम करने के लिए रोजाना 10,000 कदम नहीं, बल्कि हर 1 घंटे में करें ये काम!

रोजाना 10,000 कदम चलना फायदेमंद माना जाता है. क्या आप जानते हैं हर 1 घंटे में 200 से 250 कदम चलना बेहद फायदेमंद होता है. आइए जानते हैं इसके फायदे. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Oct 15, 2025, 07:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वजन कम करने के लिए रोजाना 10,000 कदम नहीं, बल्कि हर 1 घंटे में करें ये काम!

रोजाना पैदल चलना खासकर 10 हजार स्टेप चलने के लिए कहा जाता है. माना जाता है रोजाना 10,000 कदम चलना फिटनेस के लिए बेहद जरूरी होता है. रोजाना 10 हजार कदम चलने से कई तरह की बीमारियां दूर होती है. 10 हजार कदम चलने से शुगर से लेकर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं रोजाना 10 हजार कदम चलने की बजाए आप हर घंटे कुछ कदम चल सकते हैं. आइए जानते हैं इसके फायदे. 

रोजाना 10 हजार कदम चलना 
रोजाना 10 हजार कदम चलना बेहद फायदेमंद होता है. अब तक कई स्टडी में साबित हो चुका है कि फिटनेस के लिए रोजाना 10 हजार कदम चलना फायदेमंद हो  सकता है. वहीं कई हेल्थ एक्सपर्ट का भी कहना है कि स्वस्थ रहने के लिए 10 हजार स्टेप चलना फायदेमंद होता है. 

हर घंटे 200 से 250 कदम चलना 
क्या आप जानते हैं एक बार में 10 हजार कदम चलने से ज्यादा फायदेमंद हर 1 घंटे में 200 से 250 कदम चलना फायदेमंद होता है. आजकल की लाइफस्टाइल में अधिकतर लोग लंबे समय तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं. ऐसे में 10000 कदम चलने के बाद भी कब्ज की समस्या हो जाती है. ऐसे में हर 1 से 2 घंटे के बीच 200 से 250 कदम चलना बेहद फायदेमंद माना गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बना लें ये आदत 
आप भी लंबे समय तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो आपको अपनी आदत में बदलाव लाना चाहिए. फिट रहने के लिए आप रोजाना हर घंटे में 200 से 250 कदम चलें. रोजाना 200 से 250 कदम चलने से कई तरह की समस्या से राहत मिल सकती है. जैसे कब्ज, पाचन से जुड़ी समस्या आदि. 

वजन कम 
अगर आप वजन कम कर रहे हैं तो आपको हर 1 घंटे में 200 से 250 कदम चलना चाहिए. ऐसा करने से आपका वजन तेजी से कम होगा. दरअसल हर घंटे में 200 से 250 कदम चलने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है जिससे वजन तेजी से कम हो सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth tips

Trending news

पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
Punjab news in hindi
पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा भारत, ISRO चीफ ने बता दिया पूरा प्लान
Gaganyaan
2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा भारत, ISRO चीफ ने बता दिया पूरा प्लान
इतिहास का वो निर्णायक युद्ध, जब डर से थर्रा रहा था बाबर!
Rana Sanga
इतिहास का वो निर्णायक युद्ध, जब डर से थर्रा रहा था बाबर!
जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला
zubeen garg death case
जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
Supreme Court News
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
IPS
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
Kalinga War History
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
Guwahati
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
Congress News
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?