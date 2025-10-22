Advertisement
इस भाई दूज बहन को स्पेशल फील करवाने के लिए अपनाएं ये गजब के 3 आइडियाज, त्योहार बन जाएगा और भी खास

Bhai Dooj Sister Feel Special Ideas:  इस साल भाई दूज का त्योहार 23 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा, अगर आप भी अपनी बहन के स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, तो कुछ गजब के आइडियाज को फॉलो कर सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 22, 2025, 12:45 PM IST
इस भाई दूज बहन को स्पेशल फील करवाने के लिए अपनाएं ये गजब के 3 आइडियाज, त्योहार बन जाएगा और भी खास

Bhai Dooj Sister Feel Special Ideas:  भाई-बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे प्यारे रिश्तों में से एक माना जाता है. भाई दूज का त्योहार सभी बहन-भाई के लिए खास होता है. इस खास दिन तरह-तरह के गिफ्ट और मिठाइयों से दिन को और ज्यादा स्पेशल मनाया जाता है. इस दिन बहन अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए उनके माथे पर तिलक लगाकर इस त्योहार को मनाती है. अगर आप अपनी बहन को स्पेशल फील करवाने के लिए कुछ खास करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं, तो आपको बतते हैं कुछ आइडियाज, जिसको फॉलो करके आप भाई दूज के त्योहार को अपनी बहन के लिए और ज्यादा खास बना सकते हैं. 
 

भाई दूज पर बहन को स्पेशल फील कैसे करवाएं?
 

1. पसंद का खाना बनाकर

अगर आप भाईदूज में अपनी बहन को स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, तो आप उनकी पसंद का खाना बनाकर उनको खुद खिला सकते हैं. इस दिन को खास बनाने के लिए आप अपनी बहन के लिए खाना बनाना पहले से सीख सकते हैं, उनको ये चीजें बेहद ही पसंद आएघी और थोड़ा इमोशनल भी हो सकती हैं.
 

2. घूमने

अगर आप इस भाई दूज में बहन के दिन को खास बनाना चाहते हैं, तो आप उनकी पसंद की जगह पर उनको धूमाने ले सकते हैं. ये देखकर उनको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा. ऐसा करने से उनका दिन काफी ज्यादा खास बन जाएगा. इन जगह पर घूमकर उनका दिन काफी ज्यादा खास बन जाएगा.
 

3. स्पेशल नोट

इस भाई दूझ अगर आप अपनी बहन के लिए कुछ खास करना चाहती है, तो आप उनके लिए कुछ स्पेशल नोट खुद अपने हाथों से लिखकर उनको दे सकते हैं. इसमें आप उनके साथ का कोई प्यारा का किस्सा लिख सकते है, इसको पढ़ने के बाद उनका दिन काफी ज्यादा खास बन जाएगा.
 

इसे भी पढ़ें:  भाई दूज पर रॉयल एलिगेंस लुक पाने के लिए ट्राई करें आलिया भट्ट के ये आउटफिट्स

 

