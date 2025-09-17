बिल्कुल छोड़े दें रात की ये 3 बुरी आदतें, वरना बिगड़ सकती है आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ

Bad Night Habits: हमारी सेहत के लिए रात का समय बेहद खास होता है. दिनभर की थकान के बाद रात के समय शरीर को अच्छा तरह से आराम मिलता जरूरी है, ताकि अगला दिन व्यक्ति तरोताजा महसूस कर सके. लेकिन जाने-अनजाने में हम रात को कई ऐसी गलत आदतें फॉलो करने लगते हैं, जो न सिर्फ हमारी नींद को खराब करती है, बल्कि हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर डालती है. इस खबर में हम आपको ऐसी ही रात की आदतों के बारे में बताएंगे, जो हमारी सेहत पर बुरा असर डाल रही है.

सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल

आज के समय में लोग बिस्तर पर जाने के बाद घंटों मोबाइल देखते हैं. लेकिन ये आदत आपकी नींद पर बुरा असर डाल सकती है. दरअसल स्कीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आपकी नींद के हार्मोन मेलाटोनिन पर असर डालती है. इससे आपको नींद से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं. साथ ही इससे आंखों पर जोर पड़ता है और ब्रेन भी सही से काम नहीं करता है. ऐसे में सोने से कम से कम 30 मिनट पहले मोबाइल या किसी भी डिजिटल डिवाइस को खुद से दूर कर दें.

Add Zee News as a Preferred Source

भारी खाना

रात के समय बहुत ज्यादा हेवी और मसालेदार खाना खाने से डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इससे गैस, एसिडिटी और पेट दर्द महसूस हो सकता है. इसका असर आपकी नींद पर पड़ता है और दूसरी सुबह आपकी भारीपन महसूस होता है. इसलिए रात को हल्का और जल्दी पचने वाला खाना खाएं, जिससे सोने से पहले खाने को पचना का समय मिलें.

लेट नाइट तक जागना

अच्छी नींद न लेने से आपके शरीर के साथ-साथ आपने मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है. यह आपकी दिमाग की क्षमता घटाती है. देर रात तक जागने से हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है. इससे स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन और कंसंट्रेशन में कमी आती है. इसलिए हर रोज एक तय समय पर सोने की आदत डालें और 7 से 8 घंटे की नींद लें.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.