खुद ही बन रहे आप अपनी खुशियों के दुश्मन! आज से करना बंद कर दें 4 काम

Habits that Ruin Happiness: क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि लाइफ में सब ठीक होने के बाद भी मन अक्सर भारी-भारी रहता है? ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि कभी-कभी हम खुद ही जाने-अनजाने में अपनी खुशियों पर नजर लगा लेते हैं. मतलब, हमारी कुछ आदतें या सोच ऐसी होती है जो हमारे अच्छे-भले दिनों को भी उदासी और स्ट्रेस में बदल सकती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको आपकी उन्हीं आदतों के बारे में बताएंगे.

हर बात में कमियां निकालना

बहुत से लोग किसी भी अच्छी चीज में पहले कमी ढूंढते हैं. नया काम मिला हो, तो सोच लेते हैं 'पता नहीं कब छूट जाए', कोई तारीफ करे तो लगता है 'शायद मजाक कर रहा है.' यह आदत धीरे-धीरे मन को नेगेटिव बना देती है. अपने आसपास की हर छोटी-बड़ी खुशी को बिना शक और तुलना के एक्सेप्ट करना सीखें. जिंदगी में परफेक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन इनपरफेकशन में खुशी ढूंढ लेनी चाहिए.

दूसरों से तुलना न करें

तुलना इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है. सोशल मीडिया से जमाने में दूसरों की चमकती तस्वीरें देखकर हम अपनी जिंदगी को फीकी मान लेते हैं. जबकि सच यह है कि हर इंसान अपनी रफ्तार से चल रहा है और उसकी अपनी कहानी होती है. जब आप अपने सफर की इज्जत करना शुरू करेंगे, तभी असली खुशी महसूस होगी. याद रखें कि आपकी सफलता का पैमाना किसी और की जिंदगी नहीं हो सकती.

खुद के लिए समय निकालें

रोजमर्रा की भागदौड़ में हम काम, परिवार और जिम्मेदारियों के बीच खुद को भूला देते हैं. लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है. बिना आराम और अपने-लिए समय निकाले हमारी एनर्जी खत्म होने लगती है. दिन में थोड़ा-सा समय पढ़ने, टहलने, गाना सुनने या किसी पसंदीदा काम के लिए रखें. यह छोटा-सा ब्रेक भी मन को फिर से फ्रेश कर देता है.

