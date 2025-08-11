जवानी में खाएं ये 3 जड़ी-बूटियां, बुढ़ापे में नहीं होगी भूलने की बीमारी

Best Herbs for Brain Health: बुढ़ापे में होने वाली याददाश्त की समस्या से बचाव किया जा सकता है. जवानी में डाइट में कुछ जड़ी-बूटियों को शामिल करने से बुढ़ापे में इस समस्याओं से बचा जा सकता है.
- Brain Health: बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त कमजोर होना आम समस्या है, लेकिन इस समस्या को टाला जा सकता है. अगर दिमाग को कम उम्र से ही सही पोषण और देखभाल दिया जाए, तो भूलने की बीमारी और अल्जाइमर जैसी उम्र से जुड़ी समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है. आयुर्वेद में ऐसे कई जड़ी-बूटियों को जिक्र है, जो ब्रेन हेल्थ को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकती है. इस खबर में हम आपको ऐसी जड़ी-बूटियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें डाइट में शामिल करने से बुढ़ापे में भूलने की समस्या से बचाव किया जा सकता है.
- ब्राह्मी
ब्रेन की पावर बूस्ट करने के लिए ब्राह्मी बेहद फायदेमंद है. इसे ब्रेन का सबसे बेहतरीन टॉनिक माना जाता है. इसे डाइट में शामिल करने से ब्रेन की नसें एक्टिव होती हैं, याददाश्त बढ़ता है और मानसिक थकान को दूर करती है. रोजाना इसका पाउडर, चूर्ण या हर्बल टी पीने से कंसंट्रेशन भी बढ़ती है. स्टूडेंट्स और नौकरी करने वाले लोगों को रोजाना इसका सेवन करने की सलाह दी जाती है.
- अश्वगंधा
अश्वगंधा भी आपके दिमाग के लिए बेहद फायदेमंद है. स्ट्रेस दूर करने के साथ-साथ यह ब्रेन को हेल्दी रखता है. इसे डाइट में शामिल करने से स्ट्रेस हार्मोन को कम किया जा सकता है, जिससे ब्रेन पर कम प्रेशर पड़ता है और याददाश्त लंबे समय तक तेज बनी रहती है. रोजाना सुबह या रात को गुनगुने दूध में अश्वगंधा पाउडर लेने की सलाह दी जाती है.
- शंखपुष्पी
कंसंट्रेशन और मेमेरो पावर बढ़ाने के लिए शंखपुष्पी बेहद फायदेमंद है. इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में सदियों से ब्रेन वीकनेस को दूर करने के लिए किया जाता है. यह नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाती है, जिससे कंसंट्रेशन और मेमेरो पावर भी बढ़ता है. एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को इसे लेना बेहद फायदेमंद माना जाता है.
- Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.