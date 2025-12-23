सर्दियों में ड्राई स्किन के लिए 'रामबाण', रात में सोने से पहले चेहरे पर जरूर लगाएं ये 3 चीजें

Dry Skin in Winter Remedies: सर्दियों में स्किन ड्राई होने लगती है. ठंडी हवा और नमी की कमी का असर स्किन पर पड़ता है और स्किन रूखी, खिंची और बेजान होने लगती है. ऐसे में स्किन की केयर करना बेहद जरूरी हो जाता है. खासकर रात के लिए स्किन खास स्किनकेयर रूटीन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इस समय स्किन खुद को रिपेयर करती है. सोने से पहले सही चीजें अगर स्किन पर लगाएं, तो सुबह स्किन मुलायम और हेल्दी महसूस होती है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि ड्राई स्किन वालों को रात में स्किन पर क्या लगाना चाहिए?

हल्का क्लींजर और गुबाल जल से टोनिंग

पूरे दिन की धूल-मिट्टी और पसीना स्किन पर जमा हो जाता है. ऐसे में सोने से पहले चेहरे को साफ करना बेहद जरूरी है. हालांकि ड्राई स्किन वालों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेसवॉश इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए. चेहरे को साफ करने के लिए हल्का, क्रीम-बेस्ट क्लींजर का इस्तेमाल करें, जिससे स्किन की नमी बनी रहे. इसके बाद कॉटन से गुलाब जल चेहरे पर लगाएं. ऐसा करने से स्किन को सुकून मिलता है, हल्की नमी लौटती है और इसके बाद क्रीम और तेल लगाने से स्किन अच्छे से सोख पाती है.

नेचुरल तेल का इस्तेमाल

कोशिश करें कि सर्दियों में नेचुरल तेल का इस्तेमाल करें, खासकर ड्राई स्किन वालों के लिए ये बेहद फायदेमंद है. रात को सोने से पहले 4 से 5 बूंद नारियल तेल, बादाम तेल या जैतून तेल का इस्तेमाल करें. हथेलियों में रगड़कर हल्के हाथों से चेहरे और गर्दन पर मालिश करें. तेल से मालिश करने से स्किन को गहराई तक पोषण मिलता है. इससे ड्राइनेस कम होता है और स्किन सॉफ्ट होती है. साथ ही ध्यान दें, कि आप बहुत ज्यादा तेल नहीं लगा रहे हैं.

गाढ़ी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या एलोवेरा जेल

तेल के बाद एक अच्छी गाढ़ी मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल करें. खासकर ड्राई स्किन वालों के लिए ये बेहद फायदेमंद होता है. सर्दियों के लिए शीयर बटर, ग्लिसरीन या विटामिन ई वाली गाढ़ी क्रीम का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है. ये पूरी रात की नमी को लॉक करती है. अगर आपको क्रीम पसंद नहीं, तो आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.