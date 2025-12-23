Advertisement
trendingNow13050240
Hindi Newsलाइफस्टाइलसर्दियों में ड्राई स्किन के लिए रामबाण, रात में सोने से पहले चेहरे पर जरूर लगाएं ये 3 चीजें

सर्दियों में ड्राई स्किन के लिए 'रामबाण', रात में सोने से पहले चेहरे पर जरूर लगाएं ये 3 चीजें

Dry Skin in Winter Remedies: सर्दियों में ड्राई स्किन की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में जिन लोगों की पहले से ही ड्राई स्किन है, उन्हें कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 23, 2025, 07:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में ड्राई स्किन के लिए 'रामबाण', रात में सोने से पहले चेहरे पर जरूर लगाएं ये 3 चीजें

Dry Skin in Winter Remedies: सर्दियों में स्किन ड्राई होने लगती है. ठंडी हवा और नमी की कमी का असर स्किन पर पड़ता है और स्किन रूखी, खिंची और बेजान होने लगती है. ऐसे में स्किन की केयर करना बेहद जरूरी हो जाता है. खासकर रात के लिए स्किन खास स्किनकेयर रूटीन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इस समय स्किन खुद को रिपेयर करती है. सोने से पहले सही चीजें अगर स्किन पर लगाएं, तो सुबह स्किन मुलायम और हेल्दी महसूस होती है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि ड्राई स्किन वालों को रात में स्किन पर क्या लगाना चाहिए?

 

हल्का क्लींजर और गुबाल जल से टोनिंग
पूरे दिन की धूल-मिट्टी और पसीना स्किन पर जमा हो जाता है. ऐसे में सोने से पहले चेहरे को साफ करना बेहद जरूरी है. हालांकि ड्राई स्किन वालों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेसवॉश इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए. चेहरे को साफ करने के लिए हल्का, क्रीम-बेस्ट क्लींजर का इस्तेमाल करें, जिससे स्किन की नमी बनी रहे. इसके बाद कॉटन से गुलाब जल चेहरे पर लगाएं. ऐसा करने से स्किन को सुकून मिलता है, हल्की नमी लौटती है और इसके बाद क्रीम और तेल लगाने से स्किन अच्छे से सोख पाती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

नेचुरल तेल का इस्तेमाल 
कोशिश करें कि सर्दियों में नेचुरल तेल का इस्तेमाल करें, खासकर ड्राई स्किन वालों के लिए ये बेहद फायदेमंद है. रात को सोने से पहले 4 से 5 बूंद नारियल तेल, बादाम तेल या जैतून तेल का इस्तेमाल करें. हथेलियों में रगड़कर हल्के हाथों से चेहरे और गर्दन पर मालिश करें. तेल से मालिश करने से स्किन को गहराई तक पोषण मिलता है. इससे ड्राइनेस कम होता है और स्किन सॉफ्ट होती है. साथ ही ध्यान दें, कि आप बहुत ज्यादा तेल नहीं लगा रहे हैं. 

 

गाढ़ी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या एलोवेरा जेल
तेल के बाद एक अच्छी गाढ़ी मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल करें. खासकर ड्राई स्किन वालों के लिए ये बेहद फायदेमंद होता है. सर्दियों के लिए शीयर बटर, ग्लिसरीन या विटामिन ई वाली गाढ़ी क्रीम का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है. ये पूरी रात की नमी को लॉक करती है. अगर आपको क्रीम पसंद नहीं, तो आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

dry skin in winter remediesnighttime skincare for dry skin

Trending news

भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
Rajya Sabha Chunav
भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
Aravalli hills
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
Assam
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
West Bengal CM Mamta Banerjee
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
DNA Analysis
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
VHP
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
राम का नाम नहीं ले सकते, इस्लामिक मुल्क न होकर भी क्यों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा भारत
DNA
राम का नाम नहीं ले सकते, इस्लामिक मुल्क न होकर भी क्यों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा भारत
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
DNA
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान
air india flight emergency landing
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान
बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को मार डाला, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था
Kerala News
बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को मार डाला, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था