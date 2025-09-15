दिवाली से पहले सफाई की हो रही टेंशन? वर्किंग लोगों के लिए ये हैं जबरदस्त Cleaning Tips, चमक उठेगा घर

Cleaning Tips: दिवाली का त्योहार नजदीक आने से पहले ही घर में साफ-सफाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. लेकिन आज के समय में ये वर्किंग लोगों के लिए टेंशन का कारण बन जाता है. काम के साथ-साथ पूरे घर की सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कुछ स्मार्ट और आसान तरीके आपकी मदद कर सकते हैं, जिससे कम समय में ही आपका घर चमक जाएगा. इस खबर में हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे, जो वर्किंग लोगों को दिवाली के दौरान घर की सफाई में मदद कर सकते हैं.

हर दिन एक कमरे की सफाई करें

पूरे घर की सफाई एक ही दिन करने की कोशिश करना आपके लिए परेशानी बन सकती है. इसलिए एक दिन में एक कमरे की सफाई करें. उदाहरण के तौर पर सोमवार को किचन, मंगलवार को बेडरूम, बुधवार को बाथरूम की सफाई करें. इससे आपका काम भी आसान होगा और कम मेहनत में सारा काम धीरे-धीरे समय पर खत्म हो जाएगा.

गैर जरूरी चीजों को फेंके

कई बार हम ऐसे चीजों को भी घर पर जमा करते रहते हैं, जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है. ऐसे में घर ऐसी चीजों से भर जाता है. इसलिए दिवाली से पहले घर में से ऐसी चीजों को बाहर निकालना बेहद जरूरी है, इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है. ऐसी चीजें जो महीनों से इस्तेमाल में नहीं आई है, उन्हें अलग निकाल दें. इन्हें पुराने कपड़े, टूटे बर्तन, बेकार प्लास्टिक डब्बे और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं. इससे घर में सफाई के साथ-साथ जगह भी बनेगी.

वीकेंड में करें डीप क्लीनिंग

वर्किंग लोगों के लिए हर रोज सफाई करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में आप वीकेंड में डीप क्लीनिंग कर सकते हैं और वीक डे पर छोटे-छोटे काम निपटा सकते हैं. वीकेंड मतलब शनिवार और रविवार का दिन, घर की कोने-कोने की सफाई के लिए रख सकते हैं. इस दिन फर्नीचर के पीछे की जगह, पंखे, खिड़कियां, और पर्दों की सफाई कर सकते हैं. आप चाहें तो इस दिन सफाई के लिए आप किसी की मदद ले सकते हैं.