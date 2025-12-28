क्या आप भी सिर्फ उबालकर खाते हैं शकरकंद? ट्राई करें ये 3 लाजवाब डिशेज, मिलेगा दोगुने स्वाद..

Best Ways to Eat Sweet Potato: पोषक तत्वों से भरपूर शकरकंद सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. खासकर सर्दियों में लोग इसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं. शकरकंद स्वाद में अच्छा होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. शकरकंद में फाइबर, विटामिन A, विटामिन C और पोटेशियम से भरपूर होता है. यह शरीर को गर्म रखने के साथ-साथ एनर्जी देने का भी काम करता है. लेकिन अक्सर लोगों को ये समझ नहीं आता की शकरकंद खाया कैसे जाए, ऐसे में इस खबर में हम आपको शकरकंद को खाने के 4 हेल्दी तरीके बताएंगे...

उबला हुआ शकरकंद

शकरकंद खाने का सबसे आसान और हेल्दी तरीका तो यही है कि आप इसे उबलाकर खा लें. सदियों से लोग शकरकंद को ऐसे खाते आए हैं. शकरकंद को उबलाने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और नींबू मिला लें. इससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है. इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है और डाइजेशन भी बेहतर बनता है. खासकर सर्दियों में इसके सेवन से शरीर अंदर से गर्म रहता है.

शकरकंद चाट

अगर आपको उबला हुआ शकरकंद खाना पसंद नहीं है, तो आप इसकी चाट भी खा सकते हैं. चटपटा खाना पसंद करने वाले लोगों के लिए शकरकंद की चाट बेस्ट ऑप्शन है. इसे बनाने के लिए उबले हुए शकरकंद को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. इसके बाद इसमें प्याज, टमाटर, हरा धनिया, नींबू का रस और हल्के मसाले मिला लें. शकरकंद की चाट टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी होती है और शाम के नाश्ते के लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकती है.

शकरकंद की सब्जी

बाकी सब्जियों की तरह आप शकरकंद की भी सब्जी बना सकते हैं. खासतौर पर सर्दियों में कई घरों में इसकी सब्जी बनाई जाती है. इसे कम तेल में बनाया जाता है और यह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है. इसकी सब्जी आर पोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं. पोषक तत्वों से भरपूर शकरकंद खाने से बॉडी को एनर्जी मिलती है और ठंड के मौसम में ताकत.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.