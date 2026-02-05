Advertisement
trendingNow13099474
Hindi Newsलाइफस्टाइलकैल्शियम का पावरहाउस है सहजन! हड्डियों से आती है कट-कट की आवाज? आज ही शुरू करें इसका इन 3 तरीकों से सेवन

कैल्शियम का पावरहाउस है सहजन! हड्डियों से आती है कट-कट की आवाज? आज ही शुरू करें इसका इन 3 तरीकों से सेवन

Moringa Benefits: खराब खान-पान से होने वाली कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए 'सहजन' एक नेचुरल औषधि और वरदान है. ये हड्डियों के साथ-साथ ज्वाइंट्स के दर्द और थकान के लिए भी फायदेमंद है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 05, 2026, 11:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कैल्शियम का पावरहाउस है सहजन! हड्डियों से आती है कट-कट की आवाज? आज ही शुरू करें इसका इन 3 तरीकों से सेवन

Moringa Benefits: भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब खान-पान के कारण बॉडी में कैल्शियम की कमी होना एक आम समस्या बन गई है. कैल्शियम की कमी न केवल हड्डियों को कमजोर करता है, बल्कि ज्वाइंट पेन और थकान का कारण भी बनती है. अगर आप दूध या सप्लीमेंट्स के अलावा कोई नेचुरल ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो 'सहजन' आपकी सेहत के लिए वरदान से कम नहीं है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सहजन आपके शरीर में कैल्शियम की कमी कैसे पूरी करता है. 

 

सहजन की पत्तियों का पाउडर
सहजन का सेवन करने का सबसे फेमस और आसान तरीका इसका पाउडर है. इसकी ताजी पत्तियों को छाया में सुखाकर आप घर पर ही पाउडर तैयार कर सकते हैं. इसे इस्तेमाल करने के लिए रोजाना सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच मोरिंगा पाउडर और थोड़ा शहद मिलाकर पिएं. इसके साथ-साथ आप इसे अपनी दाल, सब्जी या सूप के ऊपर छिड़क कर भी खा सकते हैं. यह ने केवल कैल्शियम की कमी पूरी करेगा बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

सहजन की फली का सूप का सब्जी
सहजन की फलियां स्वाद और सेहत का बेस्ट संगम है. इनमें फाइबर और कैल्शियम भरपूर मात्रा होता है. आप हफ्ते में कम से कम दो बार सहजन की फली का सूप पिएं. सूप बनाने के लिए आप फलियों को उबालकर उनका पल्प निकला लें और इसके बाद इसमें हल्का काला नमक और जीरा पाउडर मिलाए. ये सूप ज्वाइंट्स पेन में तुरंत राहत देता है और हड्डियों को मजबूत करता है. 

 

सहजन की चाय
अगर आपको चाय पीना पसंद है, तो आप दूध वाली चाय की जगह मोरिंगा टी को डाइट में शामिल कर सकते हैं. ये बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ-साथ कैल्शियम सोखने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं. इसके इस्तेमाल करने के लिए ताजी या सूखी पत्तियों को पानी में उबालें और छानकर पिएं. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण बॉडी की सूजन को कम करते हैं और हड्डियों को रिपेयर करने में मदद करते हैं.

 
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Moringa Benefitscalcium rich food

Trending news

पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
PM Modi speech
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
Anurag Thakur
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
National News
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
'घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी...', राज्यसभा से पीएम मोदी का सीएम ममता पर निशाना
PM Modi
'घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी...', राज्यसभा से पीएम मोदी का सीएम ममता पर निशाना
'जिनकी सरकार शराब में डूब गई...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला
PM Modi
'जिनकी सरकार शराब में डूब गई...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला