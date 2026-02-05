कैल्शियम का पावरहाउस है सहजन! हड्डियों से आती है कट-कट की आवाज? आज ही शुरू करें इसका इन 3 तरीकों से सेवन

Moringa Benefits: भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब खान-पान के कारण बॉडी में कैल्शियम की कमी होना एक आम समस्या बन गई है. कैल्शियम की कमी न केवल हड्डियों को कमजोर करता है, बल्कि ज्वाइंट पेन और थकान का कारण भी बनती है. अगर आप दूध या सप्लीमेंट्स के अलावा कोई नेचुरल ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो 'सहजन' आपकी सेहत के लिए वरदान से कम नहीं है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सहजन आपके शरीर में कैल्शियम की कमी कैसे पूरी करता है.

सहजन की पत्तियों का पाउडर

सहजन का सेवन करने का सबसे फेमस और आसान तरीका इसका पाउडर है. इसकी ताजी पत्तियों को छाया में सुखाकर आप घर पर ही पाउडर तैयार कर सकते हैं. इसे इस्तेमाल करने के लिए रोजाना सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच मोरिंगा पाउडर और थोड़ा शहद मिलाकर पिएं. इसके साथ-साथ आप इसे अपनी दाल, सब्जी या सूप के ऊपर छिड़क कर भी खा सकते हैं. यह ने केवल कैल्शियम की कमी पूरी करेगा बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेगा.

सहजन की फली का सूप का सब्जी

सहजन की फलियां स्वाद और सेहत का बेस्ट संगम है. इनमें फाइबर और कैल्शियम भरपूर मात्रा होता है. आप हफ्ते में कम से कम दो बार सहजन की फली का सूप पिएं. सूप बनाने के लिए आप फलियों को उबालकर उनका पल्प निकला लें और इसके बाद इसमें हल्का काला नमक और जीरा पाउडर मिलाए. ये सूप ज्वाइंट्स पेन में तुरंत राहत देता है और हड्डियों को मजबूत करता है.

सहजन की चाय

अगर आपको चाय पीना पसंद है, तो आप दूध वाली चाय की जगह मोरिंगा टी को डाइट में शामिल कर सकते हैं. ये बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ-साथ कैल्शियम सोखने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं. इसके इस्तेमाल करने के लिए ताजी या सूखी पत्तियों को पानी में उबालें और छानकर पिएं. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण बॉडी की सूजन को कम करते हैं और हड्डियों को रिपेयर करने में मदद करते हैं.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.