लिवर की गंदगी होगी बाहर, डाइजेशन होगा स्ट्रांग; बस 15 मिनट रोज करें ये 3 योगासन

Yoga For Liver: लिवर हमारी बॉडी का एक अमह हिस्सा है. ये खून को साफ करने के साथ-साथ डाइजेशन बेस्तर करता है और बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है. ऐसे में गलत खानपान, स्ट्रेस और खराब लाइफस्टाइल के कारण लिवर पर बुरा असर पड़ता है. हालांकि अच्छी बात ये है कि योग की मदद से आप अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं. इस खबर में हम आपको लिवर के लिए बेस्ट योगासन के बारे में बताएंगे..

भुजंगासन

भुजंगासन लिवर को एक्टिव करने वाला एक पावरफुल योगासन है. इस आसन को करने से पेट और लिवर पर हल्का प्रेशर पड़ता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. ये लिवर की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है. वहीं इस आसन को करने के लिए पेट के बल लेट जाएं, हथेलियों को कंधों के पास रखें और धीरे-धीरे छाती को ऊपर उठाएं. कुछ सेकंड तक इसी पोजीशन में रहें और फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं. इसे करने से लिवर की सूजन कम होती है और एनर्जी बनी रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

धनुरासन

धनुरासन भी लिवर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इस आसन में शरीर धनुष के पोजीशन में आ जाता है, जिससे पेट के अंगों पर गहरा असर पड़ता है. इससे लिवर को मजबूती मिलती है और उसकी सफाई प्रक्रिया बेहतर होती है. इस आसन को करने के लिए पेट के बल लेटकर पैरों को पीछे से पकड़ें और सांस लेते हुए शरीर को ऊपर उठाएं. कुछ देर इस पोजीशन में रहकर धीरे-धीरे वापस आएं. इसे करने से फैटी लिवर की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है.

अर्ध मत्स्येन्द्रासन

आपके लिवर के लिए अर्ध मत्स्येन्द्रासन भी फायदेमंद है. ये आसन शरीर को मोड़ने वाला योग है, जो लिवर और पेट के अंगों को एक्टिव करता है. इससे लिवर में जमी गंदगी बाहर निकालने में मदद मिलती है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है. इस आसन करने के लिए सीधे बैठकर एक पैर मोड़ें और शरीर को विपरीत दिशा में घुमाएं. कुछ सांसों तक रुकें और फिर दूसरी तरफ दोहराएं. ये आसन लिवर डिटॉक्स में मददगार है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.