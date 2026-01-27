Advertisement
trendingNow13088633
Hindi Newsलाइफस्टाइललिवर की गंदगी होगी बाहर, डाइजेशन होगा स्ट्रांग; बस 15 मिनट रोज करें ये 3 योगासन

लिवर की गंदगी होगी बाहर, डाइजेशन होगा स्ट्रांग; बस 15 मिनट रोज करें ये 3 योगासन

Yoga For Liver: शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने और डाइजेशन सुधारने वाले लिवर को हेल्दी रखने के लिए योग आपकी मदद कर सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको लिवर के लिए बेस्ट योग बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 28, 2026, 12:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लिवर की गंदगी होगी बाहर, डाइजेशन होगा स्ट्रांग; बस 15 मिनट रोज करें ये 3 योगासन

Yoga For Liver: लिवर हमारी बॉडी का एक अमह हिस्सा है. ये खून को साफ करने के साथ-साथ डाइजेशन बेस्तर करता है और बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है. ऐसे में गलत खानपान, स्ट्रेस और खराब लाइफस्टाइल के कारण लिवर पर बुरा असर पड़ता है. हालांकि अच्छी बात ये है कि योग की मदद से आप अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं. इस खबर में हम आपको लिवर के लिए बेस्ट योगासन के बारे में बताएंगे..

 

भुजंगासन
भुजंगासन लिवर को एक्टिव करने वाला एक पावरफुल योगासन है. इस आसन को करने से पेट और लिवर पर हल्का प्रेशर पड़ता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. ये लिवर की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है. वहीं इस आसन को करने के लिए पेट के बल लेट जाएं, हथेलियों को कंधों के पास रखें और धीरे-धीरे छाती को ऊपर उठाएं. कुछ सेकंड तक इसी पोजीशन में रहें और फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं. इसे करने से लिवर की सूजन कम होती है और एनर्जी बनी रहती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

धनुरासन
धनुरासन भी लिवर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इस आसन में शरीर धनुष के पोजीशन में आ जाता है, जिससे पेट के अंगों पर गहरा असर पड़ता है. इससे लिवर को मजबूती मिलती है और उसकी सफाई प्रक्रिया बेहतर होती है. इस आसन को करने के लिए पेट के बल लेटकर पैरों को पीछे से पकड़ें और सांस लेते हुए शरीर को ऊपर उठाएं. कुछ देर इस पोजीशन में रहकर धीरे-धीरे वापस आएं. इसे करने से फैटी लिवर की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है. 

 

अर्ध मत्स्येन्द्रासन
आपके लिवर के लिए अर्ध मत्स्येन्द्रासन भी फायदेमंद है. ये आसन शरीर को मोड़ने वाला योग है, जो लिवर और पेट के अंगों को एक्टिव करता है. इससे लिवर में जमी गंदगी बाहर निकालने में मदद मिलती है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है. इस आसन करने के लिए सीधे बैठकर एक पैर मोड़ें और शरीर को विपरीत दिशा में घुमाएं. कुछ सांसों तक रुकें और फिर दूसरी तरफ दोहराएं. ये आसन लिवर डिटॉक्स में मददगार है.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Liver healthyoga for liver

Trending news

UGC का विवाद, छात्रों को जाति में क्यों बांटा गया? देश की सबसे बड़ी बहस का विश्लेषण
UGC
UGC का विवाद, छात्रों को जाति में क्यों बांटा गया? देश की सबसे बड़ी बहस का विश्लेषण
सोनमर्ग में एवलांच के वीडियो ने डराया, जान-माल की सलामती की दुआ कर रहे लोग
Sonamarg
सोनमर्ग में एवलांच के वीडियो ने डराया, जान-माल की सलामती की दुआ कर रहे लोग
राष्ट्रपति के 'एट होम' में मेहमानों ने लिया हिमालयी भोजन का स्वाद, क्या-क्या था खास
Republic Day 2026
राष्ट्रपति के 'एट होम' में मेहमानों ने लिया हिमालयी भोजन का स्वाद, क्या-क्या था खास
ट्रंप को चुभेगी Mother Of All Deal! भारत-EU के बीच ऐतिहासिक समझौते से बदलेंगे समीकरण
DNA
ट्रंप को चुभेगी Mother Of All Deal! भारत-EU के बीच ऐतिहासिक समझौते से बदलेंगे समीकरण
VIDEO: शिमला में खराब हुई बाइक, देसी मैकेनिक ने मिनटों में जीता विदेशी कपल का दिल
Shimla
VIDEO: शिमला में खराब हुई बाइक, देसी मैकेनिक ने मिनटों में जीता विदेशी कपल का दिल
3 साल की बच्ची पर धड़ाम से गिरे गणतंत्र दिवस के लिए लगाए स्पीकर, तोड़ा दम
Maharashtra news
3 साल की बच्ची पर धड़ाम से गिरे गणतंत्र दिवस के लिए लगाए स्पीकर, तोड़ा दम
असम के बारपेटा में बड़ा हादसा,ब्रह्मपुत्र नदी में पलटी यात्रियों से भरी नाव;कई लापता
Assam news
असम के बारपेटा में बड़ा हादसा,ब्रह्मपुत्र नदी में पलटी यात्रियों से भरी नाव;कई लापता
SIR का नोटिस पाए लोगों की चुनाव आयोग नहीं कर रहा सुनवाई, महुआ मोइत्रा का गंभीर आरोप
West Bengal
SIR का नोटिस पाए लोगों की चुनाव आयोग नहीं कर रहा सुनवाई, महुआ मोइत्रा का गंभीर आरोप
'वे कैसे आ सकते हैं, उनके परिवार में 3 विदेशी हैं..,' हिमंता का गौरव गोगोई पर निशाना
Assam news
'वे कैसे आ सकते हैं, उनके परिवार में 3 विदेशी हैं..,' हिमंता का गौरव गोगोई पर निशाना
राहुल गांधी से नाराजगी या कोई और वजह, कांग्रेस पार्टी बैठक से थरूर ने फिर बनाई दूरी
Shashi Tharoor
राहुल गांधी से नाराजगी या कोई और वजह, कांग्रेस पार्टी बैठक से थरूर ने फिर बनाई दूरी