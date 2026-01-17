काम में नहीं लगता मन? कॉन्सनट्रेशन और फोकस बढ़ाने के लिए करें ये 3 आसान योग

How to Improve Productivity with Yoga: तेज रफ्तार स्ट्रेसफुल जिंदगी में कॉन्सनट्रेशन और फोकस बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है. दरअसल मोबाइल, लैपटॉप और कम का प्रेशर हमारे मन को अस्थिर कर देता है, जिससे फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों पर असर पड़ता है. ऐसे में योग एक नेचुरल और असरदार तरीका है, जो बॉडी के साथ-साथ मन को भी बैलेंस करता है. इस खबर में हम आपको ऐसे 3 योग बताएंगे, जो कॉन्सनट्रेशन बढ़ाने में मदद करता है.

पद्मासन (Lotus Pose)

मानसिक स्पष्टता बनाने के लिए पद्मासन आपकी मदद कर सकता है. पद्मासन का ध्यान का आधार माना जाता है. ऐसे में जब हम इस पॉजीशन में बैठते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, जिससे बॉडी में एनर्जी का फ्लो अच्छे से होता है. इस आसन में बैठकर डीप ब्रीदिंग करने से मेंटल थकान दूर होती है. यह नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है. इसे रोज सुबह शांति से करने से 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करें. ये आपकी फोकस की क्षमता को बढ़ाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वृक्षासन (Tree Pose)

वृक्षासन संतुलन और स्थिरता के लिए जरूरी होता है. दरअसल कॉन्सनट्रेशन का सीधा संबंध बैलेंस से है. वृक्षासन एक ऐसा अभ्यास है, जो आपको वर्तमान समय में रहना सिखाता है. इसे करने समय आपको एक पैर से बॉडी का पूरा भार बैलेंस करना होता है, इसलिए आको मन चाहकर भी कहीं और नहीं भटकता. ये कॉन्सनट्रेशन की मसल्स को मजबूत करता है. इसे आप दोनों पैरों से बारी-बारी 5 से 7 मिनट तक प्रैक्टिस करें. ये ब्रेन को भटकने से रोककर मेंटल स्टेबिलिटी लाता है.

भ्रामरी प्राणायाम (Bee Breathing)

भ्रामरी प्राणायाम स्ट्रेस दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है. इसे करने से मन तुरंत शांत होता है और फोकस वापस आती है. इसमें नाक से सांस छोड़ते समय 'भंवरे' जैसी आवाज निकाली जाती है. ये कंपन ब्रेन के ऊतकों को उत्तेजित करता है और ऑक्सिजन के फ्लो को बढ़ता है. ये नेटेगिव विचारों और एंग्जायटी को दूर करने में मदद करता है. दिन में किसी भी समय इसे 5 से 10 बार करना चाहिए, आपको फायदा महसूस होगा.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.