Hindi News

रात में सोने से पहले जरूर करें ये 3 बॉडी पार्ट मसाज, मिलेगा सुकून और बढ़ेगा ब्लड सर्कुलेशन

Massage to Relax Mind and Body: दिन भर की थकान के बाद बॉडी और माइंड को आराम देना जरूरी होता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे, जिसे आप अगर रात में करते हैं, तो सुबह आपको आराम मिलेगा.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 26, 2025, 11:15 PM IST
Body Massage Benefits: आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में शरीर और माइंड को आराम देना बेहद जरूरी हो गया है. दिनभर की थकान, तनाव और इरेगुलर रूटीन शरीर पर बुरा असर डालती है. ऐसे में रोजाना बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने की कोशिश करनी चाहिए. इस खबर में हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जो आपकी मदद कर सकता है. अगर आप हर रात सोने से पहले कुछ मिनट के लिए हल्की बॉडी मसाज करते हैं, तो इससे टेंशन भी दूर होती है और ब्लड सर्कुलेशन भी बेतहर होता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि रात में सोने से पहले शरीर के किन हिस्सों में मसाज करना जरूरी होता है.

 

पैरों की मसाज
दिनभर चलते-फिरने के बाद पैरों में सबसे ज्यादा थकान महसूस होती है. ऐसे में सोने से पहले पैरों की मसाज करना बेहद सुकून देता है. सरसों या नारियल तेस से पैरों की एड़ियों और तलवों की हल्की मसाज करें. इससे पैरों की सूजन कम होती है, नसों को आराम मिलता है और नींद भी बेहतर होती है. इसके साथ-साथ इससे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी सुधरता है.

सिर मसाज
पूरे दिन के स्ट्रेस को दूर करने के लिए सिर की मालिश बेहद फायदेमंद होती है. ऐसे में रात को तिल या बादाम के तेल से सिर की हल्की मसाज करें, ऐसा करने से मेंटल शांति मिलती है और दिमाग को ठंडक मिलता है. साथ ही यह गहरी नींद लाने में भी आपकी मदद करता है और माइग्रेन और सिर दर्द जैसी समस्याओं को दूर करता है. 

 

गर्दन और कंधों की मसाज
डेस्क जॉब करने वाले लोगों के लिए गर्दन और कंधों की मसाज करना बेहद जरूरी है. लैपटॉप और मोबाइल का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से गर्दन और कंधों में अकड़न आ जाती है. ऐसे में सोने से पहले इस हिस्से की हल्की मसाज करें. इससे मसल्स को राहत मिलती है और स्ट्रेस दूर होता है. इसके लिए आप जैतून या नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. 5 से 10 हल्के हाथों से मसाज करने से आपको फायदा मिल सकता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

