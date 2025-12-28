'लोरी' की तरह काम कर करेगी ये ब्रीदिंग हैबिट्स, बिस्तर पर लेटते ही आ जाएगी गहरी नींद

Breathing Habits: आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में बहुत से लोग नींद से जुड़ी समस्याओं से जुझ रहे हैं. बिस्तर पर लेटने के बाद भी उन्हें जल्दी नींद नहीं आती, दिमाग चलता रहता है, सांस तेजी होती है और बॉडी पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाता. ऐसे में कुछ आसान और असरदार ब्रीदिंग हैबिट्स आपकी मदद कर सकता है. इनकी मदद के बॉडी और मन को आराम करने का समय मिलता है. ये तरीका बहुत ही आसान होता है और इसे कोई भी कर सकता है. इस खबर में हम आपको वो ब्रीदिंग हैबिट्स बताएंगे, जो जल्दी नींद लाने में आपकी मदद कर सकता है.

ब्रीदिंग को धीरे-धीरे स्लो करें

दिनभर भागदौड़ में रहने से हमारी सांस अपने तेज रफ्तार में रहती है. ऐसे में जब हम रात में उसी तेज सांस के साथ लेटते हैं, तो बॉडी अलर्ट मोड में आ जाती है. नींद के लिए जरूरी है कि सांस स्लो और गहरी रहे. ऐसे में सोते समय नाक से धीरे-धीरे सांस लें और छोड़ें, ये बॉडी को संकेत देता है कि कोई खतरा नहीं है और अब आप आराम कर सकते हैं. सांस की स्पीड स्लो होने पर हार्ट बीट भी अपने आप शांत होने लगती है और ब्रेन रिलैक्स महसूस करता है.

लंबी सांस छोड़ें

नींद जल्दी लाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सांस छोड़ने पर ध्यान दें. सांस लेते समय ज्यादा जोर न डालें, बल्कि सांस छोड़ते वक्त उसे थोड़ा लंबे करें. आप ऐसा कर सकते हैं कि 4 सेकंड सांस लें और 6 सेकंड में धीरे-धीरे सांस छोड़ें. ऐसा करने से नर्वस सिस्टम शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है. बॉडी को सोने का संकेत मिलता है. ऐसे में कुछ ही मिनटों में आंखें भारी लगने लगती है और नींद आ जाती है.

आदत बनाएं

इस ब्रीदिंग प्रैक्टिस का असर तब ही ज्यादा होगा जब आप इसे रोजाना अपनाएंगे. इसके लिए सोने से पहले मोबाइल या स्क्रीन से दूरी बनाएं, लाइट स्लो करें और बिस्तर पर आराम से लेट जाएं. अब 3 से 5 मिटन तक सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें. अगर मन में कोई बात आए, तो उसे जाने दें और दोबारा ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने लगे. धीरे-धीरे ब्रेन इस पैटर्न की नींद से जोड़ लेगी. ऐसा कुछ दिनों तक करने से बॉडी अपने आप इसे सोने का इशारा समझने लगेगी और आपको जल्दी नींद आने लगेगी.

