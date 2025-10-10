Advertisement
लेट हो गई है दिवाली की सफाई? इन 3 स्मार्ट क्लीनिंग टिप्स से मिनटों में साफ हो जाएगा घर

Diwali Cleaning Tips: दिवाली में नहीं शुरू की है अब तक घर की सफाई? ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे, कि कम समय में घर की सफाई कैसे कर सकते हैं 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 08:24 PM IST
Cleaning Tips: दिवाली आने वाली है, ऐसे में सभी घर की सफाई में लगे हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अभी तक घर की सफाई शुरू नहीं कर पाए हैं. अगर आप भी ऐसे लोगों में आते हैं, तो परेशान मत होइए! ये खबर आपके लिए है. आपको बता दें, कुछ स्मार्ट और टाइम-सेविंग क्लीनिंग टिप्स को अपनाकर आप मिनटों में घर को साफ और चमकदार बना सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे आसान लेकिन असरदार टिप्स बताएंगे, जो दिवाली की सफाई को आपके लिए आसान बना देंगे.

 

'रूम-बाय-रूम' क्लीनिंग करें
पूरे घर की सफाई एक साथ करने से समय ज्यादा लगता है और थकान भी ज्यादा होती है. ऐसे में सफाई अधूरी रह सकती है. इसलिए सबसे पहले सफाई के लिए एक स्मार्ट प्लान बनाएं. हर दिल सिर्फ एक या दो कमरे की ही सफाई करें. इससे थकान भी नहीं होगी, न ही समय की कमी महसूस होगी. ऐसे में सबसे पहले उस कमरे की सफाई करें, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में होता है. 

फालतू सामान को तुरंत हटाएं
फालतू चीजों का हटाना, दिवाली की सफाई का सबसे जरूरी स्टेप है. ऐसे में महिनों से जगह घेरे रहे, पुरानी मैगजीन, टूटे खिलौने, या खराब बर्तन को तुरंत हटा दें. ऐसे में जितना घर खाली होगा, कम सामान होगा, सफाई उतनी ही आसान होगी. इससे घर खुला-खुला भी लगेगा और सफाई आसानी से होगी. 

 

मल्टीपर्पस क्लीनर और माइक्रोफाइबर का इस्तेमाल करें
अगर आप सफाई का समय बचाना चाहते हैं, तो मल्टीपर्पस क्लीनर और माइक्रोफाइबर का इस्तेमाल करें. हर सतह के लिए अलग-अलग क्लीनर इस्तेमाल करने के बजाय एक अच्छा मल्टीपर्पज क्लीनर रखें. ऐसे में माइक्रोफाइबर कपड़ों इस्तेमाल करें, जिससे धूल जल्दी हटेगा और समय की बचत भी होगी. ऐसे कपड़ों से फर्नीचर, शीशे और इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब अच्छे से जल्दी साफ हो जाते हैं.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

cleaning tipsdiwali cleaning tips

