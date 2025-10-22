Advertisement
घर पर चाहिए दीपिका पादुकोण जैसी टोन्ड बैक? सेलेब्रिटी ट्रेनर यास्मिन कराचीवाला से जानें 3 आसान एक्सरसाइज

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 22, 2025, 10:11 PM IST
Deepika Padukone Toned Back: हर इंसान चाहता है कि उसकी बॉडी फिट और टोन्ड दिखे, खासकर महिलाएं अपनी बैक को टोन्ड करना चाहती हैं. अगर भी बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की तरह सुंदर, स्ट्रांग और शेप में बैक चाहती हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. सेलेब्रिटी फिटनेस ट्रेनर यास्मिन कराचीवाला ने इसका समाधान निकल दिया है. उन्होंने एक बेहद आसान होम वर्कआउट शेयर किया है, जिससे न सिर्फ आपका बैक टोन होगा, बल्कि सही पॉश्चर भी ठीक होता है.

 

यास्मिन कराचीवाला से वो 3 आसान एक्सरसाइज
इन वर्कआउट की खास बात ये है कि इसे घर पर बैठे सिर्फ 10 से 15 मिनट में किया जा सकता है. इसे करने के लिए किसी भारी जिम इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है. यास्मिन कराचीवाला से जानें वो 3 आसान एक्सरसाइज, जो पीठ टोन्ड और मजबूत बना सकते हैं. 

लोअर बॉडी को टारगेट करें
पहला एक्सरसाइज आपकी लोअर बैक को टारगेट करता है. इसके लिए हाथों को बॉडी के पास पर 10 से 20 डिग्री के एंगल पर रखें और पीछे की तरफ खींचते हुए स्ट्रेच करें. ऐसा करने से आपका कोर मजबूत होता है और रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट मिलता है. ये स्टेप रोजाना 10 से 12 बार तीन सेट में करें. 

 

मिड बैक को मजबूत करें
मिड बैक को मजबूत करने के लिए दूसरे एक्सरसाइज में हाथों को 45 डिग्री के एंगल पर उठाएं. इसके बाद धीरे-धीरे पीछे की ओर खींचें. ऐसा करने से आपकी मिड-बैक मसल्स मजबूत होता है, जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं. इससे आपकी पॉश्चर सुधरती है और बैलेंस बना रहता है. 

 

अपर बैक और कंधों को ट्रेन करें
लास्ट में तीसरा एक्सरसाइज करें, इसके लिए हाथों को 80 से 90 डिग्री के एंगल पर खोलें और ऊपर की ओर उठाएं. ऐसा करने से बैक और कंधे मजबूत होती है, इससे लचीलापन और ताकत दोनों बढ़ती है. इसका भी रोजाना तीन सेट में 10 से 12 बार करें. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Deepika Padukonedeepika padukone toned back

