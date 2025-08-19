2-3 दिन में खराब हो जाता है हरा धनिया? इन 3 ट्रिक्स से करें स्टोर, हफ्तों तक रहेगा फ्रेश
2-3 दिन में खराब हो जाता है हरा धनिया? इन 3 ट्रिक्स से करें स्टोर, हफ्तों तक रहेगा फ्रेश

Hacks to Store Coriander Leaves Fresh: बाजार से लाने के बाद, 2 से 3 दिन दिनों में धनिया खराब होने लगता है, जिसके कारण हर किसी के लिए इसे स्टोर करना बेहद मुश्किल हो जाता है. इस खबर में हम आपको धनिए को स्टोर करने के ऐसे तरीके बताएंगे, जिससे ये लंबे समय तक फ्रेश रहेगा. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 10:58 PM IST
2-3 दिन में खराब हो जाता है हरा धनिया? इन 3 ट्रिक्स से करें स्टोर, हफ्तों तक रहेगा फ्रेश

How to Store Coriander Leaves: भारतीय किचन में लगभग हर सब्जी में हरे धनिए का इस्तेमाल किया जाता है. यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, बल्कि यह सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. लेकिन हरे धनिए के साथ एक समस्या भी होती है. इसे बाजार से लाने के बस दो या तीन दिन में ही यह मुरझा जाता है और खराब हो जाता है. ऐसे में इसे स्टोर करना बेहद मुश्किल है. लेकिन इस खबर में हम आपको ऐसे हैक्स बताएंगे, जिससे आप आसानी से इसे लंबे समय तक ताजा स्टोर कर पाएंगे. 

 

पानी के जार में केरं स्टोर
हरे धनिए को लंबे समय के लिए फ्रेश स्टोर करने का एक आसान तरीका है, इसे आप पानी के जार में रख सकते हैं. इसके लिए धनिए को अच्छी तरह से धोकर सुखा लें. इसके बाद जड़ समेत एक कांच के जार या गिलास में पानी भरकर डाल दें. अब ऊपर से जार को हल्के से ढककर फ्रिज में रख दें. इस तरीके से आ हरा धनिया को कम से कम 7 से 10 दिन स्टोर कर पाएंगे. 

 

पेपर टॉवल
आप पेपर टॉवल के इस्तेमाल से भी इसे स्टोर कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपका धनिया जल्दी न सड़े और लंबे समय तक फ्रेश रहे, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें आपको धनिया को अच्छे से धो कर सुखा लेना है. इसके बाद इसे हल्के पेपर टॉवल में लपेल लें. अब इसे एयरटाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में डालकर फ्रिज में रख दें. पेपर टॉवल की मदद से धनिया ज्यादा समय तक फ्रेश रहता है. दरअसल पेपर टॉवर धनिए की नमी को सोख लेता है, जिससे धनिया हरा-भरा रहता है. इस ट्रिक का इस्तेमाल करने से धनिए को आप 10 से 12 दिन तक स्टोर कर सकते हैं. 

 

स्मार्ट तरीके से फ्रीजर में करें स्टोर
आमतौर पर हम धनिए को बाजार से लाकर फ्रीज में रख देते हैं, जिससे यह जल्दी खराब हो जाता है. लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से इसे स्टोर करते हैं, तो यह लंबे समय तक फ्रेश रह सकता है. इसके लिए धनिए को बारीक काटकर आइस ट्रे में डाल दें और उसमें थोड़ा पानी या ऑलिव ऑय डालकर आइस क्यूब्ल की तरह फ्रीज कर लें. अब जरूरत पड़ने पर धनिए के क्यूब्स को निकालकर सब्जी या दाल में डाल दें. इससे धनिया हफ्तों तक फ्रेश रहेगा.

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

;