स्टील के बर्तन दिखने लगे हैं पुराने? इन सिंपल किचन हैक से करें साफ, चांदी जैसे चमक उठेंगे

Cleaning Tips: क्या आपके घर में मौजूद स्टील के बर्तन पुराने दिखने लगे हैं? उनकी चमक खराब हो गई है? अगर ऐसा है तो घबराने की जरूरत नहीं है. आपको बता दें, महंगे क्लीनर या केमिकल्स पर पैसे खर्च करने के बजाय आप अपने किचन में मौजूद साधारण चीजों से उन्हें फिर से चमकाया जा सकता है. इस खबर में हम आपको ऐसे आसान और असरदार चीजें बताएंगे, जिससे आप अपने स्टील के बर्तन को नया जैसा बना सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे ही 4 आसान और असरदार घरेलू नुस्खे बताएंगे.

नींबू और नमक

स्टील के बर्तनों को चमकाने के लिए नींबू और नमक का इस्तेमाल करना एक पुराना लेकिन असरदार नुस्खा है. दरअसल नींबू में नेचुरल एसिड होता है, जो दाग-धब्बों को हाटने में मदद करता है. वहीं नमक हल्के स्क्रब का काम करता है. ऐसे में एक नींबू के रस में थोड़ा नमक मिला कर, बर्तनों पर रगड़ें. इसके बाद बर्तन को पानी से धो लें. खासतौर पर तले वाले बर्तनों की आप इससे साफ कर सकते हैं.

बेकिंग सोडा और सिरका

बर्तन पर अगर जिद्दी दाग लगे हुए हैं, तो आप इसे बेकिंग सोडा और सिरका के मदद से हटा सकते हैं. यह एक नेचुरल क्लीनर है, वहीं सिरके में एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. ऐसे में एक कटोरी में 2 चम्मच बेकिंग सोडा लें, इसके बाद इसमें थोड़ा सा सफेद सिरका मिलाएं. अब इसे स्टील के बर्तनों पर लगाएं और 10 मिनट बाद स्क्रब करके धो लें. ऐसा करने से आपके बर्तन एकदम साफ हो जाएंगे.

टूथपेस्ट

आपको जानकर हैरानी होगी, कि स्टील के बर्तनों पर इंस्टेंट ग्लो लाने के लिए आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में फटाफट बर्तनों में चमक लाने के लिए आप एक साफ कपड़े पर थोड़ा टूथपेस्ट लगाएं और उससे बर्तनों को हल्के हाथों से साफ करें. अब गुनगुने पानी से इसे धोएं. खासकर सर्विंग बर्तनों को साफ करने के लिए आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं.