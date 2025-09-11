स्टील के बर्तन दिखने लगे हैं पुराने? इन सिंपल किचन हैक से करें साफ, चांदी जैसे चमक उठेंगे
Advertisement
trendingNow12918412
Hindi Newsलाइफस्टाइल

स्टील के बर्तन दिखने लगे हैं पुराने? इन सिंपल किचन हैक से करें साफ, चांदी जैसे चमक उठेंगे

Kitchen Hacks to clean Steel Utensils: समय के साथ-साथ आपके स्टील के बर्तन भी पुराने दिखने लगते हैं. वे बेरंग हो जाते हैं, जिससे आपके किचन की खूबसूरती खराब हो सकती है. ऐसे में हम आपको ऐसे आसान ट्रिक्स बताएंगे, जिससे आप अपने स्टील के बर्तन को साफ कर सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्टील के बर्तन दिखने लगे हैं पुराने? इन सिंपल किचन हैक से करें साफ, चांदी जैसे चमक उठेंगे

Cleaning Tips: क्या आपके घर में मौजूद स्टील के बर्तन पुराने दिखने लगे हैं? उनकी चमक खराब हो गई है? अगर ऐसा है तो घबराने की जरूरत नहीं है. आपको बता दें, महंगे क्लीनर या केमिकल्स पर पैसे खर्च करने के बजाय आप अपने किचन में मौजूद साधारण चीजों से उन्हें फिर से चमकाया जा सकता है. इस खबर में हम आपको ऐसे आसान और असरदार चीजें बताएंगे, जिससे आप अपने स्टील के बर्तन को नया जैसा बना सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे ही 4 आसान और असरदार घरेलू नुस्खे बताएंगे. 

 

नींबू और नमक
स्टील के बर्तनों को चमकाने के लिए नींबू और नमक का इस्तेमाल करना एक पुराना लेकिन असरदार नुस्खा है. दरअसल नींबू में नेचुरल एसिड होता है, जो दाग-धब्बों को हाटने में मदद करता है. वहीं नमक हल्के स्क्रब का काम करता है. ऐसे में एक नींबू के रस में थोड़ा नमक मिला कर, बर्तनों पर रगड़ें. इसके बाद बर्तन को पानी से धो लें. खासतौर पर तले वाले बर्तनों की आप इससे साफ कर सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

बेकिंग सोडा और सिरका
बर्तन पर अगर जिद्दी दाग लगे हुए हैं, तो आप इसे बेकिंग सोडा और सिरका के मदद से हटा सकते हैं. यह एक नेचुरल क्लीनर है, वहीं सिरके में एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. ऐसे में एक कटोरी में 2 चम्मच बेकिंग सोडा लें, इसके बाद इसमें थोड़ा सा सफेद सिरका मिलाएं. अब इसे स्टील के बर्तनों पर लगाएं और 10 मिनट बाद स्क्रब करके धो लें. ऐसा करने से आपके बर्तन एकदम साफ हो जाएंगे. 

 

टूथपेस्ट 
आपको जानकर हैरानी होगी, कि स्टील के बर्तनों पर इंस्टेंट ग्लो लाने के लिए आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में फटाफट बर्तनों में चमक लाने के लिए आप एक साफ कपड़े पर थोड़ा टूथपेस्ट लगाएं और उससे बर्तनों को हल्के हाथों से साफ करें. अब गुनगुने पानी से इसे धोएं. खासकर सर्विंग बर्तनों को साफ करने के लिए आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

clean steel utensilscleaning tips

Trending news

'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
Rahul Gandhi
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
mumbai
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
jammu kashmir news
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
mehraj malik
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
Akola riots
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
india nepal news
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
Interpol
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
Anbumani Ramadoss
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
;