वेट लॉस जर्नी में जरूरी हैं ये नाइट हैबिट्स, वजन कम करने के लिए आज से करें फॉलो
वेट लॉस जर्नी में जरूरी हैं ये नाइट हैबिट्स, वजन कम करने के लिए आज से करें फॉलो

Night Habits to Lose Weight: वजन घटाने के लिए केवल डाइट और एक्सरसाइज काफी नहीं है. लेकिन वेट लॉस जर्नी में कुछ हेल्दी आदतों को अपनाना भी बेहद जरूरी है. इस खबर में हम आपको ऐसी ही आदतों के बारे में बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 01:43 AM IST
वेट लॉस जर्नी में जरूरी हैं ये नाइट हैबिट्स, वजन कम करने के लिए आज से करें फॉलो

Weight Loss Journey: क्या आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं? तो आपको बता दें, कि सिर्फ दिनभर की डाइट या एक्सरसाइज से आप वेट कम नहीं कर सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ आदतों को भी अपनाना होगा. वजन घटाने समय खासकर राम की आदतें ज्यादा जरूरी होती हैं. रात में सही तरीके से सोना और रात की छोटी-छोटी आदतों को अपनाने से वेट लॉस की जर्नी आसान हो सकती है. इस खबर में हम आपको ऐसी ही 4 आसान नाइट टाइम हैबिट्स के बारे में बताएंगे, जो आपके वेट लॉस जर्नी में आपकी मदद कर सकती है. 

 

हल्का और जल्दी डिनर
अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो डिनर हल्का और जल्दी करने की आदत डालें. रात में भारी खाना खाने से शरीर को उसे पचाने में ज्यादा समय लगता है और फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है. ऐसे में कोशिश करें कि आप रात का खाना सोने से 2 से 3 घंटे पहले ही खा लें. वहीं हमेशा डिनर हल्की ही करें, इसके लिए आप रात में सलाद, सूप या दाल-चावल जैसी आसीन चीजें खा सकते हैं. 

स्क्रीन टाइम कम करें
ज्यादातर लोगों को रात में फोन या टीवी देखने की आदत होती है. आपको बता दें, ये बहुत बुरी आदत है, जो आपकी नींद को खराब कर सकता है. इससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. ऐसे में अच्छी नींद लेना वजन घटाने के लिए जरूरी है, क्योंकि नींद पूरी होने पर शरीर फैट बर्निंग प्रोसेस को बेहतर तरीके से करता है. ऐसे में कोशिश करें कि सोने से 20 मिनट पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बना लेनी चाहिए. 

 

गुनगुना पानी या हर्बल टी
रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुना पानी या हर्बल टी पीना बेहद जरूरी है. यह डाइजेशन को सुधारता है और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है. इससे न केवल आपकी नींद बेहतर होती है, बल्कि यह पेट के लिए भी अच्छा होता है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

;