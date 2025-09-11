5 साल से छोटे बच्चों की मेमोरी पावर को रॉकेट की तरह बढ़ाएं, पेरेंट्स जरूर करें ये 3 काम

Improve Memory Power for Child: बच्चों के लाइफ के शुरुआती 5 साल बेहद जरूरी होते हैं. ये उनके मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए अहम समय माना जाता है. इसी उम्र में ब्रेन तेजी से विकसित होता है. इसका असर बच्चे के फ्यूचर की सीखने की क्षमता पर सीधा पड़ता है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की मेमोरी पावर तेज हो और वह अपनी लाइफ में हर क्षेत्र में बेहतर करें, तो कुछ आसान और असरदार आदतें आपको अपनानी चाहिए. इस खबर में हम आपको ऐसी ही 4 आदतों के बारे में बताएंगे, जो आपके बच्चे की मदद कर सकती है.

रोजाना कहानियां सुनना या पढ़ना

छोटे बच्चों को रोज कहानी सुनाना चाहिए, इससे उनकी कल्पनाशक्ति, शब्दों का ज्ञान और याद रखने की क्षमता तेज होती है. कहानियों में कई बार नए-नए शब्द, किरदार और घटनाएं आते हैं, जो बच्चे याद रखते हैं. इससे उनका ब्रेन एक्टिव रहता है और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है. इसलिए रोज सोने से पहले 10 से 15 मिनट अपने बच्चे को कहानी सुनाएं या उन्हें पढ़ने के लिए कहें.

Add Zee News as a Preferred Source

मेमोरी बूस्टिंग गेम्स

खेलना केवल फन के लिए नहीं होता, बल्कि खेल के जरिए बच्चे नई-नई चीजें सीख भी सकते हैं. इसलिए बच्चों को पजल्स, मेमोरी कार्ड गेम्स, मैचिंग गेम्स, जैसे छोटे-छोटे गेम्स खेलने दें. इससे बच्चों की मेमोरी तेज होती है. रोजाना कम से कम 20 मिनट ऐसा कोई गेम बच्चे को खेलने दिया करें.

ब्रेन-बूस्टिंग डाइट

ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए बच्चे की डाइट में ऐसे पोषक तत्वो जरूर शामिल करें, जिससे ब्रेन ग्रोथ में मदद मिल सके. ऐसे में डाइट में मछली, अखरोट जैसे ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन B, प्रोटीन और हरी सब्जियां शामिल करें. इससे ब्रेन सेल्स एक्टिव और मजबूत होते हैं. इसके साथ-साथ बच्चों को जंक फूड से दूर रखें और उन्हें हेल्दी स्नैक्स दें.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.