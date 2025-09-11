5 साल से छोटे बच्चों की मेमोरी पावर को रॉकेट की तरह बढ़ाएं, पेरेंट्स जरूर करें ये 3 काम
Advertisement
trendingNow12918542
Hindi Newsलाइफस्टाइल

5 साल से छोटे बच्चों की मेमोरी पावर को रॉकेट की तरह बढ़ाएं, पेरेंट्स जरूर करें ये 3 काम

Easy Tasks to Improve Kids Memory: बचपन की मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए बचपन से ही काम करने की जरूरत होती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे आसान टिप्स बताएंगे, जिससे आप रॉकेट की तरह अपने बच्चे की मेमोरी बढ़ा सकते हैं

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 11, 2025, 11:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

5 साल से छोटे बच्चों की मेमोरी पावर को रॉकेट की तरह बढ़ाएं, पेरेंट्स जरूर करें ये 3 काम

Improve Memory Power for Child: बच्चों के लाइफ के शुरुआती 5 साल बेहद जरूरी होते हैं. ये उनके मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए अहम समय माना जाता है. इसी उम्र में ब्रेन तेजी से विकसित होता है. इसका असर बच्चे के फ्यूचर की सीखने की क्षमता पर सीधा पड़ता है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की मेमोरी पावर तेज हो और वह अपनी लाइफ में हर क्षेत्र में बेहतर करें, तो कुछ आसान और असरदार आदतें आपको अपनानी चाहिए. इस खबर में हम आपको ऐसी ही 4 आदतों के बारे में बताएंगे, जो आपके बच्चे की मदद कर सकती है. 

 

रोजाना कहानियां सुनना या पढ़ना
छोटे बच्चों को रोज कहानी सुनाना चाहिए, इससे उनकी कल्पनाशक्ति, शब्दों का ज्ञान और याद रखने की क्षमता तेज होती है. कहानियों में कई बार नए-नए शब्द, किरदार और घटनाएं आते हैं, जो बच्चे याद रखते हैं. इससे उनका ब्रेन एक्टिव रहता है और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है. इसलिए रोज सोने से पहले 10 से 15 मिनट अपने बच्चे को कहानी सुनाएं या उन्हें पढ़ने के लिए कहें. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

मेमोरी बूस्टिंग गेम्स 
खेलना केवल फन के लिए नहीं होता, बल्कि खेल के जरिए बच्चे नई-नई चीजें सीख भी सकते हैं. इसलिए बच्चों को पजल्स, मेमोरी कार्ड गेम्स, मैचिंग गेम्स, जैसे छोटे-छोटे गेम्स खेलने दें. इससे बच्चों की मेमोरी तेज होती है. रोजाना कम से कम 20 मिनट ऐसा कोई गेम बच्चे को खेलने दिया करें. 

 

ब्रेन-बूस्टिंग डाइट
ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए बच्चे की डाइट में ऐसे पोषक तत्वो जरूर शामिल करें, जिससे ब्रेन ग्रोथ में मदद मिल सके. ऐसे में डाइट में मछली, अखरोट जैसे ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन B, प्रोटीन और हरी सब्जियां शामिल करें. इससे ब्रेन सेल्स एक्टिव और मजबूत होते हैं. इसके साथ-साथ बच्चों को जंक फूड से दूर रखें और उन्हें हेल्दी स्नैक्स दें. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

improve memory power for childhow to boost memory power

Trending news

DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
DNA Analysis
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
DNA Analysis
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
Indian Army
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
Coimbatore
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
history of 12 september
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
Rahul Gandhi
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
mumbai
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
jammu kashmir news
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
mehraj malik
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
;