बिना दवा के कैसे बढ़ाएं विटामिन D? जानें वो 3 नेचुरल तरीके जो आपको बना देंगे हेल्दी

How to Increase Vitamin D Naturally: विटामिन D हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है, आपको बता दें, यह शरीर में सूजर की रोशनी से बनता है. यह हड्डियों को मजबूत रखने, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने और शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्बशन के लिए बेहद जरूरी है. हालांकि आजकल की लाइफस्टाइल के कारण ज्यादातर लोग धूप से दूर रहते हैं, जिससे शरीर में विटामिन D की कमी हो जाती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसे बनाने के नेचुरल और आसान तरीके बताएंगे, जिसकी मदद से आप बिना दवा के भी शरीर में विटामिन D की कमी को पूरी कर पाएंगे.

रोजाना थोड़ी देर धूप लें

विटामिन D नेचुरली पाने के लिए सुबह की धूप बेहद जरूरी है. ऐसे में हर सुबह 7 से 8 बजे के बीच की धूप लेना फायदेमंद मानी जाती है. इस समय सूरज की किरणों में UV-B होती है, जो बॉडी में विटामिन D बनाने में मदद करती है. ऐसे में रोजाना 15 से 20 मिनट धूप में बैठे. कोशिश करें कि इस समय धूप आपकी बांहों, पैरों और चेहरे पर सीधी पड़ें. इससे बॉडी में तेजी से विटामिन-D तैयार होता है. हालांकि ज्यादा धूप में बैठना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

विटामिन D से भरपूर भोजन

अगर आप बाहर ज्यादा समय नहीं बिता पाते हैं, तो डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करें, जो विटामिन-D के अच्छे स्रोत हों. ऐसे में आप डाइट में सैल्मन, टूना, सरडिन जैसे फैटी फिश, अंडे की जर्दी, फोर्टिफाइड दूध और सीरियल्स, मशरूम शामिल कर सकते हैं.

हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज

आपको बता दें, शरीर में विटामिन D का सही इस्तेमाल तभी होता है, जब शरीर एक्टिव हो. ऐसे में रोजाना एक्सरसाइज, योग या मॉर्निंग वॉक करने से विटामिन D सही मात्रा में बनता है और मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव होता है. साथ ही प्रोटीन, कैल्शियम और हेल्दी फैट से भरपूर बैलेंस्ड डाइट लें, क्योंकि ये विटामिन D को शरीर में सही तरीके से काम करने में आपकी मदद करता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.