सबसे ज्यादा गंदी होती हैं किचन की दीवारें! तेल के जिद्दी दाग हटाने के लिए करें ये काम

How to Clean Kitchen Walls: किचन घर का वो हिस्सा है, जहां रोजाना तीन टाइम खाना बनता है. ऐसे में यहां सबसे ज्यादा गंदगी भी जमा होती है. खासकर किचन की दीवारों पर तेल के छींटे गहरे दाग छोड़ देते हैं. ऐसे दाम सामान्य सफाई से नहीं जाते हैं. ऐसे में ऐसे दाग किचन की दीवारों को बदरंग और चिपचिपी कर देती है, जो कि बहुत गंदगी लगती है. ऐसे में अगर आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे 4 आसान टिप्स बताएंगे, जिसकी मदद से आप अपनी किचन की दीवारों को फिर से चमका सकते हैं.

सिरका और बेकिंग सोडा

सिरका और बेकिंग सोडा दोनों ही नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है. ऐसे में एक बाल्टी में गर्म पानी लें, इसमें एक कप सफेद सिरका और दो बड़े चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं. इसके बाद अब इस घोल में एक स्पेंज या साफ कपड़ा डुबोकर दीवारों को साफ करें. ऐसे करने से दीवारों पर लगे तेज और चिकनाई तुरंत साफ हो जाती हैं, जिससे पुराने दाग भी आसानी से निकल सकते हैं.

लिक्विड डिशवॉश

लिक्विड डिशवॉश से भी दागो को साफ किया जा सकता है. अगर दाग ज्यादा पुराने नहीं हैं, तो गर्म पानी में थोड़ा सा लिक्विड डिशवॉश मिलाकर एक माइक्रोफाइबर कपड़े से सफाई करें. ऐसा करने से दीवारों पर जमी चिकनाई और गंदगी मिनटों में साफ हो जाती है. हां, इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा पानी के इस्तेमाल से पेंट खराब हो सकता है.

नींबू का रस और नमक

नींबू और नमक से भी दीवारों को साफ किया जा सकता है. दरअसल नींबू नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है और नकम स्क्रबिंग एजेंट की तरह. ऐसे में दोनों को मिलाकर पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट को दीवारों पर दाग वाली जगह पर लगाएं. इसके कुछ बाद ब्रश या स्पंज से दीवार को रगड़ें. ऐसा करने से दीवार साफ हो जाएंगे. खासकर चूल्हे के पास की दीवारों पर इस नुस्खे का इस्तेमाल करें.