पेटू या तोंदू! दोस्तों ने रख दिए हैं अजीबोगरीब नाम? इन 3 आसान योगासन से कम करें पेट की चर्बी

How to Get Rid of Belly Fat: पेट की उभरी चर्बी न सिर्फ देखने में खराब लगती है, बल्कि यह कई बीमारियों की जड़ भी बन जाती है. पेट की उभरी चर्बी मोटापा, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकती है. अगर आप भी जिद्दी पेट की चर्बी से परेशान है और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे 4 योग आसनों के बारे में बताएंगे, जिससे रोजाना प्रैक्टिस से आप पेट की चर्बी को धीरे-धीरे घट सकते हैं.

भुजंगासन

पेट की चर्बी दूर करने के लिए भुजंगासन फायदेमंद होता है. पेट की चर्बी कम करने के साथ-साथ ये आसन पीठ के लिए भी फायदेमंद होती है. यह पेट की मसल्स को मजबूत करता है और डाइजेशन सिस्टम को भी सुधारता है. इसे करने के लिए पेट के बल लेट जाएं. इसके बाद हथेलियों को कंधों के नीचे रखें और सांस लेते समय छाती को ऊपर की ओर ऊठाएं. इसके बाद नाभी तक के हिस्से को जमी से ऊपर ऊठाएं और कुछ सेकंड रुकें. इसके रोजाना प्रैक्टिस से चर्बी घटने लगेगी और रीढ़ की हड्डी भी लचीली होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

पवनमुक्तासन

पवनमुक्तासन भी पेट की चर्बी को कम करने में आपकी मदद कर सकता है. इसके साथ-साथ यह आसन डाइजेशन को सुधारता है और पेट की गैस व सूजन को भी कम करता है. इससे पेट हल्का महसूस होता है और चर्बी भी घटती है. इसके करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं, इसके बाद एक घुटने को मोड़ें और उसे छाती की ओर लाएं. इसके बाद दोनों हाथों से घुटने को मोड़े और उसे छाती की ओर लाएं. अब दोनों हाथों से घुटने को पकड़ें और सिर को उठाकर घुटने से मिलाएं. कुछ देर इसी पोजीशन में रुके और फिर आराम करें.

नौकासन

बेली फैट के लिए नौकासन करना भी बेहद फायदेमंद होता है. इस आसन में बॉडी नाव जैसा आकार लेता है, जिससे पेट की मसल्स पर सीधा असर पड़ता है. इसे करना भी बेहद आसान है, इसे करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं, हाथ और पैर रखें. इसके बाद सांस लेते हुए सिर, हाथ और पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं. फिर बॉडी को V शेप में लाकर बैलेंस बनाएं. कुछ सेकंड रुक कर, धीरे-धीरे वापस आ जाएं. इसके करने से पेट, जांघ और कमर की चर्बी तेजी से घटती है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.