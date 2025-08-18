रात की छोटी-छोटी आदतें, जो बदल सकती है आपकी सुबह; आज से करें फॉलो
Advertisement
trendingNow12885616
Hindi Newsलाइफस्टाइल

रात की छोटी-छोटी आदतें, जो बदल सकती है आपकी सुबह; आज से करें फॉलो

Healthy Evening Habits: शाम के समय हेल्दी आदतों को फॉलो करना बेहद जरूरी है. ये आदतें हेल्दी सुबह की सीक्रेट होती है. इस खबर में हम आपको ऐसी शाम की आदतें बताएंगे, जो आपकी सुबह उठने में मदद कर सकती है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 02:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रात की छोटी-छोटी आदतें, जो बदल सकती है आपकी सुबह; आज से करें फॉलो
  1. Evening Habits for Better Morning: भागदौड़ वाली जिंदगी में हम सब कुछ जल्दी-जल्दी करते हैं. खासकर सुबह के सारे काम हम अक्सर जल्दबाजी में करते हैं, जिससे दिन की शुरुआत ही स्ट्रेसफुल तरीके से होती है, जिसका असर हमारी पूरे दिन पर पड़ता है. ऐसे में हेल्दी मॉर्निंग का राज हेल्दी शाम की आदतों में छुपा है. अगर रात में सोने से पहले कुछ हेल्दी आदतों को फॉलो किया जाए, तो आपकी सुबह आसान हो सकती है. इस खबर में हम आपको ऐसे ही हेल्दी शाम की आदतों के बारे में बताएंगे. 
  2. अगले दिन के लिए टू डू लिस्ट
    सुबह की भागदौड़ से बचने के लिए रात में ही अगले दिन का टू डू लिस्ट बना लें. रात में ही अगले दिन के लिए कपड़े निकालकर रख दें, ऑफिस\कॉलेज बैग पैक कर लें या पूरे दिन की प्लानिंग कर लें. इससे सारे काम समय पर हो जाएंगे और किसी चीज की जल्दबाजी नहीं होगी. 
  3. लाइट डिनर
    रात के समय भारी या देर रात खाना खाने से नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है, जिसके कारण सुबह उठने पर आलस भी बढ़ता है. इसलिए कोशिश करें कि रात को लाइट और पौष्टिक डिनर करें, जैसे दाल, सब्जी, सलाद या सूप. इसके साथ-साथ सोने से कम से कम 2 घंटे पहले खाना खा लें. ये अच्छी आदत है, ऐसा करने से डाइजेशन बेहतर होता है और सुबह आप फ्रेश फील करते हैं. 
  4. कम स्क्रीन टाइम
    कुछ लोगों को मोबाइल, टीवी या लैपटॉप देखकर सोने की आदत होती है. यह नींद की क्वालिटी खराब कर सकता है. इससे नींद पूरी नहीं होती और अगले सुबह उठना मुश्किल हो जाता है, जिससे दिनभर खकान महसूस होती है. ऐसे में सोने से कम से कम 30 से 40 मिनट पहले स्क्रीन बंद कर दें और इसकी जगह किताब पढ़ें, मेडिटेशन करें या हल्का म्यूजिक सुनें. 
  5. Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.
About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

healthy evening habitsevening habits for better morning

Trending news

वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
Hit-and-run case
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
indian railway
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
Indian railways
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
Ladakh
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
Mahua Moitra
'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
high salary
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
Vice President Elections
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
CP Radhakrishnan
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
Assam
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
Karnataka News
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
;