रात की छोटी-छोटी आदतें, जो बदल सकती है आपकी सुबह; आज से करें फॉलो

Evening Habits for Better Morning: भागदौड़ वाली जिंदगी में हम सब कुछ जल्दी-जल्दी करते हैं. खासकर सुबह के सारे काम हम अक्सर जल्दबाजी में करते हैं, जिससे दिन की शुरुआत ही स्ट्रेसफुल तरीके से होती है, जिसका असर हमारी पूरे दिन पर पड़ता है. ऐसे में हेल्दी मॉर्निंग का राज हेल्दी शाम की आदतों में छुपा है. अगर रात में सोने से पहले कुछ हेल्दी आदतों को फॉलो किया जाए, तो आपकी सुबह आसान हो सकती है. इस खबर में हम आपको ऐसे ही हेल्दी शाम की आदतों के बारे में बताएंगे.
अगले दिन के लिए टू डू लिस्ट
सुबह की भागदौड़ से बचने के लिए रात में ही अगले दिन का टू डू लिस्ट बना लें. रात में ही अगले दिन के लिए कपड़े निकालकर रख दें, ऑफिस\कॉलेज बैग पैक कर लें या पूरे दिन की प्लानिंग कर लें. इससे सारे काम समय पर हो जाएंगे और किसी चीज की जल्दबाजी नहीं होगी.
लाइट डिनर
रात के समय भारी या देर रात खाना खाने से नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है, जिसके कारण सुबह उठने पर आलस भी बढ़ता है. इसलिए कोशिश करें कि रात को लाइट और पौष्टिक डिनर करें, जैसे दाल, सब्जी, सलाद या सूप. इसके साथ-साथ सोने से कम से कम 2 घंटे पहले खाना खा लें. ये अच्छी आदत है, ऐसा करने से डाइजेशन बेहतर होता है और सुबह आप फ्रेश फील करते हैं.
कम स्क्रीन टाइम
कुछ लोगों को मोबाइल, टीवी या लैपटॉप देखकर सोने की आदत होती है. यह नींद की क्वालिटी खराब कर सकता है. इससे नींद पूरी नहीं होती और अगले सुबह उठना मुश्किल हो जाता है, जिससे दिनभर खकान महसूस होती है. ऐसे में सोने से कम से कम 30 से 40 मिनट पहले स्क्रीन बंद कर दें और इसकी जगह किताब पढ़ें, मेडिटेशन करें या हल्का म्यूजिक सुनें.
रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें