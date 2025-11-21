ठंड में भूलकर भी न खाएं ये 3 चीजें, डबल हो जाएगा बीमारी का खतरा; डायरी में कर लें नोट

Foods to Avoid in Winter: सर्दियों की शुरुआत हो गई है. ऐसे में इस मौसम में बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. इस दौरान हमारी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, जिसके कारण सर्दी, जुकाम, डाइजेशन से जुड़ी समस्याए और थकान जैसी दिक्क्तें जल्दी हो जाती है. ऐसे में इस मौसम में खानपान का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. कुछ फूड्स ठंड में शरीर को गर्माहट पहुंचाते हैं, तो कुछ गर्माहट छीन लेते हैं और सेहत पर बुरा असर डालते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि ठंड के मौसम में किन चीजों से परहेज करना चाहिए.

कच्ची सब्जियां सेहत के लिए नुकसानदायक

कुछ लोगों को सलाद, कच्चा खीरा, टमाटर और लेट्यूस जैसी सब्जियां खाने की आदत होती हैं. लेकिन सर्दियों में इन्हें ऐसे कच्चा खाना शरीर की ठंडक को बढ़ा सकता है. ठंड के मौसम में बॉडी पहले से ही गर्म रहने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करता है. ऐसे में कच्ची सब्जियां शरीर में परेशानियां बढ़ा सकती हैं, डाइजेशन स्लो कर सकती हैं. इससे गैस, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याएं बढ़ सकती है. ऐसे में इस मौसम में सब्जियों का सूप, स्टीम्ड वेजिटेब्लस या हल्की पकी हुई सब्जियां ही पकाकर ही खानी चाहिए.

पानी वाले फल

फ्रूट्स हेल्दी होते हैं, लेकिन ठंड में तरबूज, खरबूज जैसे पानी वाले फल शरीर का टेंपरेचर कम कर सकते हैं. साथ ही इससे डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो सकता है और सर्दी-जुकाम का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में सर्दियों में सेब, अमरूद, संतरा और मौसंबी जैसी विटामिन C से भरपूर फल खाना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ठंड में ये इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी मदद करता है.

फ्राइड और ऑयली फूड्स

ठंड में फ्राइड और ऑयली फूड्स खाना भी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है. ऐसे में इस मौसम में पकौड़े, समोसे और चटपटी तली हुई चीजें खाने से डाइजेशन पर असर पड़ सकता है और मोटापा बढ़ाती है. ऐसे में ऑयली चीजें खाने से कोलेस्टॉल बढ़ सकता है और इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है. ऐसे में इस मौसम में बेक्ड, एयर-फ्राइड या हल्की चीजें ही खाना बेहतर है, जो पेट पर भारी न पड़ें और एनर्जी भी दें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.