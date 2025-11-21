Advertisement
trendingNow13012860
Hindi Newsलाइफस्टाइल

ठंड में भूलकर भी न खाएं ये 3 चीजें, डबल हो जाएगा बीमारी का खतरा; डायरी में कर लें नोट

Winter Diet Tips: सर्दियों में हेल्दी रहने के लिए खानपान में खास परहेज करना पड़ता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में किन चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 02:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ठंड में भूलकर भी न खाएं ये 3 चीजें, डबल हो जाएगा बीमारी का खतरा; डायरी में कर लें नोट

Foods to Avoid in Winter: सर्दियों की शुरुआत हो गई है. ऐसे में इस मौसम में बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. इस दौरान हमारी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, जिसके कारण सर्दी, जुकाम, डाइजेशन से जुड़ी समस्याए और थकान जैसी दिक्क्तें जल्दी हो जाती है. ऐसे में इस मौसम में खानपान का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. कुछ फूड्स ठंड में शरीर को गर्माहट पहुंचाते हैं, तो कुछ गर्माहट छीन लेते हैं और सेहत पर बुरा असर डालते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि ठंड के मौसम में किन चीजों से परहेज करना चाहिए.

 

कच्ची सब्जियां सेहत के लिए नुकसानदायक
कुछ लोगों को सलाद, कच्चा खीरा, टमाटर और लेट्यूस जैसी सब्जियां खाने की आदत होती हैं. लेकिन सर्दियों में इन्हें ऐसे कच्चा खाना शरीर की ठंडक को बढ़ा सकता है. ठंड के मौसम में बॉडी पहले से ही गर्म रहने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करता है. ऐसे में कच्ची सब्जियां शरीर में परेशानियां बढ़ा सकती हैं, डाइजेशन स्लो कर सकती हैं. इससे गैस, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याएं बढ़ सकती है. ऐसे में इस मौसम में सब्जियों का सूप, स्टीम्ड वेजिटेब्लस या हल्की पकी हुई सब्जियां ही पकाकर ही खानी चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

पानी वाले फल
फ्रूट्स हेल्दी होते हैं, लेकिन ठंड में तरबूज, खरबूज जैसे पानी वाले फल शरीर का टेंपरेचर कम कर सकते हैं. साथ ही इससे डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो सकता है और सर्दी-जुकाम का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में सर्दियों में सेब, अमरूद, संतरा और मौसंबी जैसी विटामिन C से भरपूर फल खाना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ठंड में ये इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी मदद करता है. 

 

फ्राइड और ऑयली फूड्स 
ठंड में फ्राइड और ऑयली फूड्स खाना भी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है. ऐसे में इस मौसम में पकौड़े, समोसे और चटपटी तली हुई चीजें खाने से डाइजेशन पर असर पड़ सकता है और मोटापा बढ़ाती है. ऐसे में ऑयली चीजें खाने से कोलेस्टॉल बढ़ सकता है और इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है. ऐसे में इस मौसम में बेक्ड, एयर-फ्राइड या हल्की चीजें ही खाना बेहतर है, जो पेट पर भारी न पड़ें और एनर्जी भी दें. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Winter diet tipsfoods to avoid in winter for health

Trending news

भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
Terror Plan
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाया जा सकेगा फेक न्यूज, कांग्रेस ने क्या कर दी ऐसी सुविधा?
Pandit Jawahar Lal Neharu
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाया जा सकेगा फेक न्यूज, कांग्रेस ने क्या कर दी ऐसी सुविधा?
भारत का पहला जिला, जो कभी लुटेरों और डाकुओं का था अड्डा, आज है देश का स्मार्ट सिटी
India first district
भारत का पहला जिला, जो कभी लुटेरों और डाकुओं का था अड्डा, आज है देश का स्मार्ट सिटी
ममता की EC को लिखी गई चिट्ठी पर अमित शाह का जवाब, कहा- ये घुसपैठियों को बचाने की...
amit shah
ममता की EC को लिखी गई चिट्ठी पर अमित शाह का जवाब, कहा- ये घुसपैठियों को बचाने की...
बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके में 6 की मौत, ढाका से लेकर बंगाल तक मचा कोहराम
earthquake
बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके में 6 की मौत, ढाका से लेकर बंगाल तक मचा कोहराम
बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
Karnataka crisis
बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
Maharashtra
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
mohan bhagwat news
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
Delhi blast
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
Weather
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया