केवल फल या सब्जी ही नहीं, इनके छिलके भी हैं पोषण भरपूर; फेंकने से पहले जान लें ये फायदे

Fruit Peel Benefits: फल या सब्जियों को खाने से पहले उनके छिलकों को फेंक दिया जाता है. लेकिन आपको नहीं पता कि इनके छिलके भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे फल और सब्जियों के बारे में बताएंगे, जिनके छिलके सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 02, 2025, 10:22 PM IST
Vegetable Peel Benefits: फल और सब्जियां तो सभी खाते हैं, लेकिन हममें से ज्यादातर लोग इनके छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं छिलकों में कितने जरूरी पोषक तत्व छिपे होते हैं? अगर हम इनका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको इन छिलकों से मिलने वाले पोषण के बारे में बताएंगे. 

 

सेब का छिलका
सेब का छिलका फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है. इसके छिलके फाइबर, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं. इसमें ‘क्वेरसेटिन’ नाम का एक ऐसा तत्व पाया जाता है, जो शरीर में सूजन को कम करने और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है. ऐसे सेब को बिना छीले खाना ही ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन हमेशा इस बाता का ध्यान रखें कि उसे अच्छे से धोकर ही खाएं. 

आलू का छिलका
आलू का छिलका आयरन और पोटैशियम से भरपूर होता है. लेकिन आमतौर पर आलू के छिलके को खाना बनाने से पहले हटा दिया जाता है. लेकिन आलू का यही हिस्सा आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम और फाइबर का बेहतरीन स्रोत होता है. लेकिन आपको नहीं पता कि भूने या उबले आलू को छिलके के साथ खाने से शरीर को ज्यादा पोषण मिलता है. ऐसे में अगर आप वेट घटाना चाहते हैं, तो आलू के छिलके को डाइट में शामिल करें.

 

केले का छिलका
केले के छिलके को भी खाने से पहले फेंक दिया जाता है. लेकिन आपको नहीं पता, कि केले के छिलके में मौजूद पोषक तत्व हड्डियों और स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसमें विटामिन B6, B12, मैग्नीशियम और पोटैशियम से भरपूर होता है. केले के छिलके को डाइट में भी शामिल किया जा सकता है, साथ ही इसके छिलके को स्किन पर लगाने से दाग-धब्बे और मुहांसों को कम किया जा सकता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

