डायबिटीज पेशेंट्स खा सकते हैं ये 3 फल, नहीं बढ़ेगा अचानक शुगर लेवल; चीनी के मरीजों के लिए है फायदेमंद
डायबिटीज पेशेंट्स खा सकते हैं ये 3 फल, नहीं बढ़ेगा अचानक शुगर लेवल; चीनी के मरीजों के लिए है फायदेमंद

Diabetes Friendly Fruits: डायबिटीज के मरीजों के लिए खान-पान का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है. ऐसे चीजों से परहेज करना चाहिए, जो शुगर लेवल को बढ़ा दें. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे फलों के बारे में बताएंगे, जो शुगर लेवल को बैलेंस्ड रखने में आपकी मदद कर सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 16, 2025, 07:25 PM IST
डायबिटीज पेशेंट्स खा सकते हैं ये 3 फल, नहीं बढ़ेगा अचानक शुगर लेवल; चीनी के मरीजों के लिए है फायदेमंद

Best Fruits for Blood Sugar: डायबिटीज और प्रीडायबिटीज आज के समय में एक आम लेकिन गंभीर बीमारी बन गई है. इस कंडीशन में सबसे जरूरी होता है कि ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे. ऐसे में डायबिटीज से जूझ रहे लोगों को खानपान पर खास ध्यान रखना पड़ता है. खासकर फलों में नेचुरल शुगर पाया जाता है, इसलिए डॉक्टर कुछ फलों को खाने से परहेज करने की सलाह देते हैं. लेकिन क्या आपको बता दें कि ऐसे भी फल होते हैं, जो ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाते हैं. इन फल में नेचुरल शुगर के साथ-साथ फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद भा होता है. ऐसे में डायबिटिक मरीजों के लिए नुकसानदायक नहीं होते. इस खबर में हम आपको ऐसे ही 4 फलों के बारे में बताएंगे. 

 

जामुन
डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए जामुन खाना फायदेमंद हो सकता है. इसे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाला सुपरफ्रूट माना जाता है. इसमें जाम्बोलीन नाम के ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो शुगर को तेजी से बढ़ने नहीं देता. इसके साथ-साथ यह इंसुनिल को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है. ऐसे में रोजाना सीमित मात्रा में जामुन खाना आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. 

अमरूद
अमरूद भी डायबिटीज पेशेंट्स के लिए फायदेमंद होता है. पोषक तत्वों से भरपूर अमरूद में फाइबर और विटामिन C पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. अमरूद में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे ये धीरे-धीरे शुगर रिलीज करता है. ऐसे में इसके सेवन से ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता. आपको बता दें, अमरूद को छिलके के साथ खाना ज्यादा बेहतर होता है.  

 

सेब
An apple a day, keeps doctor away.. ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी. सेब, सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी इसे खाना फायदेमंद होता है. इसमें घुलनशील फाइबर होते हैं, जो डाइजेशन को स्लो करता है और शुगर को धीरे-धीरे शरीर में रिलीज करता है. इसके साथ-साथ इसमें पॉलिफिनॉल्स होते हैं, जो इंसुलिन की क्षमता को भी सुधारते हैं. 

 

इन बातों का रखें ध्यान
आपको बता दें, इन फलों को सीमित मात्रा में ही खाने की सलाह दी जाती है. हर इंसान की शुगर लेवल और शरीर की जरूरतें अलग होती हैं. ऐसे में खाने से पहले डॉक्टर या डायटीशियन की सलाह लेना जरूरी है. फलों के साथ-साथ बैलेंस्ड खानपान और रोजाना एक्सरसाइज भी डायबिटीज की समस्या में आपकी मदद कर सकता है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें.

;