संतरे से भी ज्यादा विटामिन C देते हैं ये 3 फल, रोजाना डाइट में शामिल करने के हैं कई फायदे
Best Source of Vitamin C: संतरे में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है. लेकिन क्या आपको बता है कि संतरे से भी ज्यादा विटामिन सी इन फलों में होता है. इस खबर में हम आपको ऐसे फलों के बारे में बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 08:11 PM IST
Vitamin C Rich Fruits: विटामिन C की बात आते हैं, दिमाग में संतरे का नाम आ जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे फल भी होते हैं, जिनमें संतरे से कहीं ज्यादा विटामिन C पाया जाता है? विटामिन सी आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के साथ-साथ ग्लोइंग स्किन, बालों की सेहत और घाव भरने में भी मदद करता है. इस खबर में हम आपको ऐसे फलों के बारे में बताएंगे, जिनमें संतरे से ज्यादा विटामिन C पाया जाता है. 

 

आंवला
पोषण से भरपूर आंवला सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. आयुर्वेद में भी इसके फायदों का जिक्र है. आपको बात दें, इसमें संतरों की तुलना में लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है. ऐसे में रोजाना एक आंवला खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है और स्किन व बालों में नेचुरल निखार लाता है. ऐसे में इसे डाइट में शामिल करना बेहद फायदेमंद हो सकता है. इसे आप कच्चा, जूस के रूप में या आंवला पाउडर भी खा सकते हैं. 

कीवी 
कीवी भी विटामिन सी से भरपूर होता है. इसे भी डाइट में शामिल करना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. इसमें संतरे से लगभग दोगुना विटामिन सी होता है. आपको बता दें, कीवी शरीर में सूजन को कम करता है, हार्ट को हेल्दी रखता है और आंखों की रोशनी को भी बेहतर करने में आपकी मदद कर सकता है. ऐसे कीवी को आप स्मूदी, सलाद या ऐसी की काटकर खा सकते हैं. 

 

पपीता
पपीते में भी विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. इसके सेवन के डाइजेशन बेहतर होती है और स्किन की चमक बढ़ाने में आपकी मदद मिलती है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो बॉडी को डिटॉक्स करते हैं. ऐसे में अगर आप सुबह के नाश्ते में पपीता खाना एक बेहतर ऑप्शन है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

