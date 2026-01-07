Advertisement
मिट्टी में मिल जाएगी आपकी इज्जत! समय रहते सुधार लें ये 3 आदतें, वरना समाज में हो जाएगी थू-थू

मिट्टी में मिल जाएगी आपकी इज्जत! समय रहते सुधार लें ये 3 आदतें, वरना समाज में हो जाएगी थू-थू

How to be Taken Seriously: जाने-अनजाने में कई बार हमारी छोटी-छोटी आदतें समाज में हमारी इमेज को खराब कर देती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि समाज में इज्जत पाने के लिए खुद में क्या बदलाव करना चाहिए..

 

Jan 07, 2026, 09:17 AM IST
Habits That Can Ruin Reputation: हर इंसान चाहता है कि उसकी बातों को महत्व दिया जाए. उसे इज्जत दिया जाए और उसपर लोग भरोसा दिखाए. लेकिन कई बार हमारी बार हम अपनी गलतियों के कारण ही अपना सम्मान खो देती हैं. हमारी छोटी-छोटी आदतें हमारी पूरी इमेज को खराब कर देती है. हमें एहसास भी नहीं हो पाता और धीरे-धीरे लोग हमारी बातों को इग्नोर करने लगते हैं. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि लोगों के सामने महत्व हो और लोग आपकी बातों को तवज्जो दें. तो आपको खुद की ये 4 आदतों से दूरी बना लेनी चाहिए..

 

झूठ बोलने की आदत
बार-बार झूठ बोलने की आदत आपकी इमेज को सबसे ज्यादा खराब कर सकती है. छोटा हो या बड़ा झूठ आपकी इमेज के लिए नुकसानदायक हो सकता है. दरअसल जब किसी के मन में एक बार ऐसी बात आ जाए कि आप झूठ बोलते हैं, तो वे आपकी हर बात पर शक करने लगते हैं. धीरे-धीरे आपकी कही कोई भी बात भरोसे के लायक नहीं रहती. ऐसे में अगर आपकी अच्छी इमेज चाहिए, तो ईमानदारी ही एक तरीका है. 

हर बात पर शिकायत
हर समय शिकायत करना और हर वक्त कमी निकालने की आदत आपको लोगों से दूर कर सकता है. नेगेटिव सोच हमेशा कभी भी किसी को पसंद नहीं आता. कोई भी ऐसे व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि ऐसे लोगों की बातें मन को भारी कर देती है. पॉजिटिव सोच पर ध्यान देना आपकी इमेज को बेहतर बना सकती है. 

 

हर वक्त खुद को सही मानना
जब आप दूसरों को बोलने का मौका नहीं देते और हर समय खुद को ही सही साबित करने पर तुले रहते हैं. तो लोग आपकी बात सुनने में इंटरेस्ट खो देते हैं. हर इंसान यही चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए और उसे सम्मान मिलें. गुड लिसनर बनना आपकी इमेज को मजबूत बनाता है, जिससे लोग आपकी राय को महत्व देने लगते हैं.  

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

how to be taken seriously

