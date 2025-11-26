Advertisement
trendingNow13018392
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बच्चों के ब्रेन को 'चुपचाप' कमजोर कर रही पेरेंट्स की ये 4 आदतें, आज के आज ही बदल लें

Parenting Tips: पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही चाहते हैं. लेकिन कई बार जाने-अनजाने में वे अपने बच्चों के लिए गलत कर जाते हैं. इस खबर में हम आपको माता-पिता की वहीं आदतों के बारे में बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 26, 2025, 01:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बच्चों के ब्रेन को 'चुपचाप' कमजोर कर रही पेरेंट्स की ये 4 आदतें, आज के आज ही बदल लें

Parenting Tips: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सबसे तेज और समझदार बने. ऐसे में बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए पेरेट्स सब कुछ करते हैं. लेकिन कई बार जाने-अनजाने में वे भी गलतियां कर बैठते हैं, जो उन्हें बहुत ही मामूली लगती हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेरेंट्स की ये 4 आदतें बच्चों के ब्रेन ग्रोथ पर बुरा असर डाल सकती है. 

 

स्क्रीन टाइम की लत
बच्चों के ब्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली आदत है हद से ज्यादा स्क्रीन टाइम. आजकल बहुत से बच्चे घंटों फोन, टैबलेट या टीवी देखते हैं. स्क्रीन से मिलने वाला डोपामाइन ब्रेन को इसकी लत लगा देता है. इससे उनका फोकस बहुत कम हो जाती है, वे चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनकी भाषा की ग्रोथ भी स्लो हो जाती है. इस लत के कारण बच्चों का ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है. इसलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम तुरंत कम करना चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

पोषम और आराम की कमी
दिमाग के सही ग्रोथ के लिए दो बेहद जरूरी चीजें पोषण और पूरी नींद हैं. बच्चों का नाश्ता छोड़ना (Skipping Breakfast) उनकी सेहत के लिए गंभीर हो सकता है. अगर बच्चों सुबह प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर नाश्ता नहीं मिलता है, तो उनकी समस्या हल करने की क्षमता और याददाश्त पूरे दिन कमजोर रहती है. दूसरी जरूरी बात है पूरी नींद न लेना. रिसर्च बताती हैं कि अधूरी नींद के कारण बच्चे पढ़ाई और सोशल व्यवहार में पीछे रह जाते हैं. रात की अच्छी नींद लेने से ब्रेन को सीखने, याद रखने और आराम करने का मौका मिलता है. 

 

ओवर-प्रोटेक्शन
ओवर-प्रोटेक्शन भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है. यह बच्चे के ग्रोथ को रोक सकता है. जब आप बच्चे की हर समस्या खुद हल करते हैं या उसे गलती करने का मौका नहीं देते हैं, तो उनका ब्रेन सोचना और खुद से रास्ता खोजना नहीं सीख पाता. बच्चों को खुद ही कोशिश करने, गिरकर संभलने और अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलना बहुत जरूरी है. उन्हें समस्याओं से जूझने दें, तभी उनकी सोचने की क्षमता और दिमागी शक्ति तेजी से बढ़ती है.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Parenting Tipscommon bad habits most kids have

Trending news

राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
DNA
राम का झंडा लहराया बाबर गैंग घबराया, बंगाल में शुरू कर दी मंदिर-मस्जिद की रेस
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
T20 World Cup
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
Delhi blast
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
X Location Feature
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
Bengal SIR
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
NOTAM
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
Weather
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
Mamata Banerjee
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
bengal babri masjid
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
Child Born in Jail
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?