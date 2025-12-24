Advertisement
भागदौड़ वाली जिंदगी से हो गए हैं परेशान? स्ट्रेस फ्री और बैलेंस्ड लाइफ के लिए अपनाएं ये छोटी आदतें..

Good Habits for Better Life: भागदौड़ वाली जिंदगी में हर इंसान आसान, बेहतर और खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे छोटे-छोटे आदतें बताएंगे, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 09:46 AM IST
भागदौड़ वाली जिंदगी से हो गए हैं परेशान? स्ट्रेस फ्री और बैलेंस्ड लाइफ के लिए अपनाएं ये छोटी आदतें..

Good Habits for Better Life: आज की तेज रफ्तार और स्ट्रेसफुल जिंदगी में हर इंसान कोशिश करता है कि उसका जीवन थोड़ा आसान, स्ट्रेसफ्री और बैलेंस्ड हो जाए. इसके लिए हम अपनी जीवन में बड़े-बड़े बदलाव करते हैं, जिससे हमें शांति मिलें. लेकिन सच बता तो ये है कि जीवन को आसान और बेहतर बनाने के लिए कोई बड़े नहीं, बल्कि छोटे बदलाव करने की जरूरत पड़ती है. हमारी छोटी-छोटी आदतें ही हमारे जीवन को बेहतर बना देती है. ऐसे में अगर हम डेली रूटीन में कुछ अच्छी आदतों को जोड़ दें, तो जिंदगी अपने आप आसान लगने लगती है. इस खबर में हम आपको ऐसी 4 आदतों के बारे में बताएंगे, जो हमारी लाइफ को सच में बदल सकती है. 

 

शांत मन से करें दिन की शुरुआत
सुबह का समय पूरे दिन के लिए सबसे जरूरी समय होता है. ये समय पूरे दिन का आधार होता है. ऐसे में अगर आप सुबह उठने के बाद मोबाइल चलाते हैं, तो मन में थकावट हो सकती है. इसलिए बेहतर ये है कि हम सुबह उठकर 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, हल्की स्ट्रेचिंग करें या मन में पूरे दिन की प्लानिंग करें. ऐसा करने से दिमाग शांत रहता है और दिनभर व्यक्ति को एनर्जी मिलती है. ये आदत आपके जीवन को आसान बना सकती है.

कम चीजों में संतुष्ट होना
हम सबकी एक बुरी आदत है कि हम खुद की तुलना दूसरों से करके दुखी होते रहते हैं. लेकिन ज्यादा पाने की चाह अक्सर स्ट्रेस बढ़ाती है. ऐसे में आप जो हैं, जैसे भी हैं. उसमें खुश रहना सीख लें. ये आपके जीवन को आसान बना सकता है. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने लक्ष्य को याद न रखें, बल्कि अपने अनुभवों के लिए आभार महसूस करें. 

 

ओवरथिंकिंग
हर छोटी बात पर जरूरत से ज्यादा सोचने भी बिल्कल अच्छा नहीं होता. इससे मन भारी जा जाता है. ऐसे में जो आपके कंट्रोल में बातें नहीं हैं, उन्हें लेकर चिंता करना  सही नहीं है. कोई भी समस्या आए, तो उसके समाधान पर ध्यान देना चाहिए न कि डर पर. ऐसा करने से धीरे-धीरे ओवरथिंकिंग की आदत हो जाएगाी और खुद को हल्का महसूस करेंगे. ऐसा करने से जीवन आसान और पॉजिटिव हो जाएंगा.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

