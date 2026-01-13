भूलने की बीमारी होगी दूर, कंप्यूटर जैसा चलेगा दिमाग; ब्रेन को शार्प करने के लिए करें ये 3 काम

Brain Boosting Habits: भागदौड़ भरी स्ट्रेसफुल जिंदगी में सिर्फ बॉडी का फिट रहना काफी नहीं है, बल्कि ब्रेन को तेज और एक्टिव रखना भी बेहद जरूरी है. खासकर बढ़ती उम्र का असर ब्रेन पर भी पड़ता है. उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त कम होना, ध्यान भटकना या जल्दी थकान आम समस्या हो जाती है. ऐसे में कुछ खास ब्रेन एक्टिविटी अपनाकर हम अपने ब्रेन को लंबे समय तक तेज रख सकते हैं. इस खबर हम आपको ब्रेन शार्प करने के 3 आसान एक्टिविटी के बारे में बताएंगे..

कुछ नया सीखने की आदत

ब्रेन को सबसे ज्यादा मजबूती तब मिलती है, जब उसे नई चुनौतियां मिलती हैं. इसलिए रोज कुछ नया सीखने रहना चाहिए, जैसे- नई भाषा, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, नई रेसिपी या कोई स्किल. इससे ब्रेन सेल्स एक्टिव रहते हैं. कुछ नया सीखने से ब्रेन में नए कनेक्शन बनते हैं, जिससे याददाश्त और सोचने की क्षमता बढ़ती है. इसलिए मोबाइल पर बिना मतलब स्क्रॉल करने के बजाय, 20-30 मिनट भी सीखने में लगाए जाएं, तो इसका असर लंबे समय तक दिखता है.

ब्रेन गेन और पढ़ने की आदत

जैसे बॉडी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही ब्रेन के लिए ब्रेन गेन भी जरूरी होता है. इसलिए ब्रेन को एक्टिव करने के लिए शतरंज, सुडोकू, पहेलियां, क्रॉसवर्ड या ताश जैसे गैम सोचने की शक्ति को बढ़ाते हैं. इसलिए अलवाला किताबें, अखबार या आर्टिकल पढ़ने की आदत बनाएं. पढ़ने से न सिर्फ जानकारी बढ़ती है, बल्कि कॉन्सनट्रेशन पावर भी बढ़ती है. इसलिए रोज सोने से पहले 15 से 20 मिनट पढ़ने का आदत ब्रेन को शांत करने के साथ-साथ एक्टिव करता है.

मेडिटेशन और फिजिकल एक्टिविटी

मेडिटेशन ब्रेन को तेज रखने का सबसे आसान और असरदार तरीका है. इसलिए रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करने से स्ट्रेस कम होता है और कॉन्सनट्रेशन बढ़ती है. शांत दिमाग में इंसान बेहतर फैसला लेता है और चीजों को जल्दी याद रखता है. इसके साथ-साथ टहलना, योग या प्राणायाम जैसी फिजिकल एक्टिविटी भी ब्रेन के लिए जरूरी होती है.

