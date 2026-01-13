Advertisement
trendingNow13073524
Hindi Newsलाइफस्टाइलभूलने की बीमारी होगी दूर, कंप्यूटर जैसा चलेगा दिमाग; ब्रेन को शार्प करने के लिए करें ये 3 काम

भूलने की बीमारी होगी दूर, कंप्यूटर जैसा चलेगा दिमाग; ब्रेन को शार्प करने के लिए करें ये 3 काम

How to Sharpen Brain: तेज रफ्तार जिंदगी का अक्सर ब्रेन पर बुरा असर पड़ता है. खासकर बढ़ती उम्र के साथ ब्रेन का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने ब्रेन का ख्याल रख सकते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 13, 2026, 09:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भूलने की बीमारी होगी दूर, कंप्यूटर जैसा चलेगा दिमाग; ब्रेन को शार्प करने के लिए करें ये 3 काम

Brain Boosting Habits: भागदौड़ भरी स्ट्रेसफुल जिंदगी में सिर्फ बॉडी का फिट रहना काफी नहीं है, बल्कि ब्रेन को तेज और एक्टिव रखना भी बेहद जरूरी है. खासकर बढ़ती उम्र का असर ब्रेन पर भी पड़ता है. उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त कम होना, ध्यान भटकना या जल्दी थकान आम समस्या हो जाती है. ऐसे में कुछ खास ब्रेन एक्टिविटी अपनाकर हम अपने ब्रेन को लंबे समय तक तेज रख सकते हैं. इस खबर हम आपको ब्रेन शार्प करने के 3 आसान एक्टिविटी के बारे में बताएंगे..

 

कुछ नया सीखने की आदत
ब्रेन को सबसे ज्यादा मजबूती तब मिलती है, जब उसे नई चुनौतियां मिलती हैं. इसलिए रोज कुछ नया सीखने रहना चाहिए, जैसे- नई भाषा, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, नई रेसिपी या कोई स्किल. इससे ब्रेन सेल्स एक्टिव रहते हैं. कुछ नया सीखने से ब्रेन में नए कनेक्शन बनते हैं, जिससे याददाश्त और सोचने की क्षमता बढ़ती है. इसलिए मोबाइल पर बिना मतलब स्क्रॉल करने के बजाय, 20-30 मिनट भी सीखने में लगाए जाएं, तो इसका असर लंबे समय तक दिखता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

ब्रेन गेन और पढ़ने की आदत 
जैसे बॉडी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही ब्रेन के लिए ब्रेन गेन भी जरूरी होता है. इसलिए ब्रेन को एक्टिव करने के लिए शतरंज, सुडोकू, पहेलियां, क्रॉसवर्ड या ताश जैसे गैम सोचने की शक्ति को बढ़ाते हैं. इसलिए अलवाला किताबें, अखबार या आर्टिकल पढ़ने की आदत बनाएं. पढ़ने से न सिर्फ जानकारी बढ़ती है, बल्कि कॉन्सनट्रेशन पावर भी बढ़ती है. इसलिए रोज सोने से पहले 15 से 20 मिनट पढ़ने का आदत ब्रेन को शांत करने के साथ-साथ एक्टिव करता है. 

 

मेडिटेशन और फिजिकल एक्टिविटी
मेडिटेशन ब्रेन को तेज रखने का सबसे आसान और असरदार तरीका है. इसलिए रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करने से स्ट्रेस कम होता है और कॉन्सनट्रेशन बढ़ती है. शांत दिमाग में इंसान बेहतर फैसला लेता है और चीजों को जल्दी याद रखता है. इसके साथ-साथ टहलना, योग या प्राणायाम जैसी फिजिकल एक्टिविटी भी ब्रेन के लिए जरूरी होती है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

how to sharpen brainBrain Boosting Habits

Trending news

पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भगवंत मान सरकार लायी व्यापक बदलाव, जनहित में अहम फैसला
Punjab
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भगवंत मान सरकार लायी व्यापक बदलाव, जनहित में अहम फैसला
भाजपा सांसद का ममता बनर्जी पर निशाना, बंगाल में डेमोग्राफी बदलने का लगाया आरोप
West Bengal
भाजपा सांसद का ममता बनर्जी पर निशाना, बंगाल में डेमोग्राफी बदलने का लगाया आरोप
Jammu Kashmir: राजौरी सेक्टर में नजर आए ड्रोन; भारतीय सेना ने फायरिंग से दिया जवाब
Jammu Kashmir
Jammu Kashmir: राजौरी सेक्टर में नजर आए ड्रोन; भारतीय सेना ने फायरिंग से दिया जवाब
बांग्लादेश चुनाव में नहीं गली पाकिस्तान-चीन का दाल, जमात के साथ मिलकर चली शातिर चाल
Bangladesh General Election
बांग्लादेश चुनाव में नहीं गली पाकिस्तान-चीन का दाल, जमात के साथ मिलकर चली शातिर चाल
नेतृत्व बदलने की अटकलों से बीच 20 सेकंड राहुल से चली डीके शिवकुमार की गुफ्तगू
Karnataka politics
नेतृत्व बदलने की अटकलों से बीच 20 सेकंड राहुल से चली डीके शिवकुमार की गुफ्तगू
रंग-रूप पर ताने, क्लास में बेइज्जती...डेंटल कॉलेज में छात्रा की आत्महत्या से सनसनी
Student Harassment
रंग-रूप पर ताने, क्लास में बेइज्जती...डेंटल कॉलेज में छात्रा की आत्महत्या से सनसनी
3.25 लाख करोड़ में 114 राफेल! क्या भारत-फ्रांस की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर लगेगी मुहर
Rafale jets
3.25 लाख करोड़ में 114 राफेल! क्या भारत-फ्रांस की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर लगेगी मुहर
ऑर्डर डिलीवरी के लिए दांव पर न लगानी पड़ेगी जान, फैसले से गिग वर्कर्स में दौड़ी खुशी
10 minute delivery
ऑर्डर डिलीवरी के लिए दांव पर न लगानी पड़ेगी जान, फैसले से गिग वर्कर्स में दौड़ी खुशी
'चुनाव आयोग कर रहा BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल', SIR पर भड़कीं ममता
Bengal politics
'चुनाव आयोग कर रहा BJP के AI टूल्स का इस्तेमाल', SIR पर भड़कीं ममता
पुणे चुनाव: BJP-NCP की बहस ने पकड़ा तूल, MY में होगी टूट? क्या बोले देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis
पुणे चुनाव: BJP-NCP की बहस ने पकड़ा तूल, MY में होगी टूट? क्या बोले देवेंद्र फडणवीस