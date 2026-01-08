मोजे पहनने के बाद भी ठंडे रहते हैं पैर? सर्दी समझकर न करें इग्नोर, हो सकती हैं ये स्वास्थ्य समस्याएं

Cold Feet Causes: सर्दियों का मौसम अपने साथ ठंड से जुड़ी कई समस्याएं भी लेकर आती हैं. कंपकंपाती ठंड में खुद को गर्म रखना किसी चुनौती से कम नहीं होती. सर्द हवा के कारण हाथ-पैर हमेशा ठंडे रहने लगते हैं. ऐसे में आमतौर पर लोग मोजे पहनकर अपने पैरों को ठंड से बचाते हैं. लेकिन कई बार मौजे पहनने के बाद भी पैर गर्म नहीं होते. ऐसे में ये सिर्फ मौसम की वजह से नहीं है, बल्कि ठंड पैर शरीर से जुड़ी कुछ दूसरी वजहों का संकेत भी हो सकती हैं.

खराब ब्लड सर्कुलेशन

पैरों का हमेशा ठंडा रहना अक्सर खराब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हो सकता है. सर्दियों में बॉडी सबसे पहले हार्ट और दूसरे जरूरी अंगों को गर्म रखने पर ध्यान देती है. इसका ये नतीजा होता है कि हाथ-पैरों तक ब्लड फ्लो कम हो जाता है. वहीं डायबिटीज, लो ब्लड फ्लो या रेनॉड्स जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों में ये दिक्कत ज्यादा देखने को मिलती है. लो ब्लड फ्लो के कारण अक्सर पैर ठंडे हो जाते हैं और मोजे पहनने के बाद भी ठीक नहीं होते.

नसों से जुड़ी समस्या

कई बार नसों की कमजोरी या डैमेज होने के कारण टेम्परेचर का सही एहसास नहीं हो पाता है. खासकर डायबिटीज से जूझ रहे लोगों में ये समस्या काफी आम है, इसे पेरिफेरस न्यूरोपैथी कहा जाता है. इस स्थिति में पैर नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ठंडे लग सकेत हैं, क्योंकि नसें ब्रेन को सही सिग्नल नहीं पहुंचा पा रही.

गलत लाइफस्टाइल

कई बार गलत लाइफस्टाइल प्रैक्टिस करने के कारण भी ऐसा हो सकता है. लंबे वक्त तक बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी न करना, धूम्रपान और पोषण की कमी भी पैरों के ठंडे रहने का कारण हो सकती हैं. इसके साथ-साथ थायरॉइड, एनीमिया और लो बॉडी टेम्परेचर जैसी समस्याएं भी पैरों को ठंडक देती हैं. वहीं टाइट जूते पहनने के कारण ब्लड फ्लो रुक सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.