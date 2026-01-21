Advertisement
क्या आप भी सिर्फ नारियल तेल लगाते हैं? इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं 'मैजिकल ऑयल', खत्म हो जाएगा हेयर फॉल

Coconut Oil Hacks: सर्दियों में ठंडी हवा और ड्राइनेस के कारण बालों की कई समस्या होने लगती हैं. खासकर हेयर फॉल से लोग परेशान हो जाते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको इससे छुटकारा पाना के सबसे आसान उपाय बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 21, 2026, 08:43 PM IST
Hair Care Tips: सर्दियों का मौसम अपने साथ बालों से जुड़ी समस्याएं लेकर आता है. ठंडी हवा, ड्राइनेस और पोषण की कमी के कारण बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं. ऐसे में इस मौसम में सही हेयर केयर करना बेहद जरूरी हो जाता है. अगर आप भी ठंड में हेयर फॉल से परेशान है, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको इससे छुटकारा पाने का एक आसान तरीका बताएंगे, नारियल तेल में कुछ नेचुरल चीजें मिलाकर, बालों में लगाने से घर बैठे आपके बाल मजबूत और हेल्दी बन सकते हैं. इस खबर में हम आपको वो 4 चीजें बताएंगे, जिसे आप नारियल तेल में मिलाकर लगा सकते हैं. 

 

आंवला पाउडर
आंवला बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन C पाया जाता है, जो बालों को जड़ों से मजबूती देता है. इसके लिए नारियल तेल में एक चम्मच आंवला पाउडर मिलाकर हल्का गर्म कर लें. इसके बाद ठंडा होने पर इसे अच्छे से स्कैल्प में लगाकर मसाज करें. इससे बालों को झड़ना कम होता है और नए बाल उगने लगते हैं. 

मेथी दाना
मेथी दाना भी बालों के लिए फायदेमंद है. इसमें ऐसे पोषक पाए जाते हैं, जो जड़ों को मजबूती देते हैं. इसमें प्रोटीन और आयरन की मात्रा अच्छी होती है, जो बालों को टूटने से बचाते हैं. इसे इस्तेमाल करने के लिए एक चम्मच मेथा दाने को पीसकर नारियल तेल में मिलाएं और हल्का गर्म कर लें. हफ्ते में 2 बार इसके इस्तेमाल से बाल मजबूत और घने हो जाएंगे. 

 

करी पत्ता
करी पत्ता भी हेयर केयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये बालों की नेचुरल रंगत बनाए रखने में मददगार है. साथ ही इसके इस्तेमाल से बाल समय से पहले सफेद नहीं होते हैं. इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ ताजे पत्ते लेकर नारियल तेल में डालें और तब तक गर्म करें, जब तक पत्ते काले न हो जाएं. अब इस तेल में बालों की मालिश करें. इससे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हेयर फॉल कम होता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

