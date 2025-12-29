Advertisement
trendingNow13057093
Hindi Newsलाइफस्टाइलबिना पानी और डिटर्जेंट! ऐसे साल करें सालों गंदा और बदबूदार गद्दा, गायब हो जाएगा पुराने से पुराना दाग...

बिना पानी और डिटर्जेंट! ऐसे साल करें सालों गंदा और बदबूदार गद्दा, गायब हो जाएगा पुराने से पुराना दाग...

How to Clean Mattress: रोजाना इस्तेमाल आने वाला गद्दा पसीना, धूल, खाने-पीने की चीजों के कारण बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है. लेकिन इसकी सफाई करना उतना ही मुश्किल हो जाता है. ऐसे में इस खबर में हम बताएंगे कि बिना धोए आप गद्दे को कैसे साफ कर सकते हैं..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 10:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना पानी और डिटर्जेंट! ऐसे साल करें सालों गंदा और बदबूदार गद्दा, गायब हो जाएगा पुराने से पुराना दाग...

Mattress Cleaning Hacks: घर का गद्दा रोज इस्तेमाल होता है. ऐसे में उस पर पसीना, धूल, खाने-पीने के दाग और बदबू जमा हो जाते हैं. लेकिन बाकी चीजों की तरह गद्दे को बार-बार धोना संभव नहीं है. ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आता है कि बिना धोए गद्दा कैसे साफ किया जा सकता है? इस खबर में हम आपको ऐसे आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिसकी मदद से आप घर बैठे गद्दे को साफ, ताजा और बदबू फ्री कर सकते हैं. 

 

बेकिंग सोड का इस्तेमाल
बेकिंग सोडा गद्दे की बदबू हटाने का सबसे आसान और असरदार तरीका है. इसके इस्तेमाल के लिए सबसे पहले गद्दे की चादर हटा दें और वैक्यूम क्लीनर से गद्दे के ऊपर की धूल को अच्छे से साफ कर दें. इसे बाद पूरे गद्दे पर कम से कम 3 से 4 घंटे या पूरी रात के लिए बेकिंग सोडा छिड़क कर छोड़ दें. इसके बाद बेकिंग सोडा गद्दे की नमी और बदबू को सोख लेगा और बाद में वैक्यूम क्लीनर या ब्रश से इसे आप अच्छे से हटा लें. ऐसा करने से बिना धोए भी गद्दा फ्रेश हो जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

सिरके और पानी से हटाएं दाग
वहीं अगर आपके गद्दे पर पसीना, चाय या खाना का कोई दगा लगा है, तो इसे हटाने के लिए सफेद सिरका आपकी मदद कर सकता है. इसे इस्तेमाल करने के लिए एक स्प्रे बोलत में आधा कप सफेद सिरके और आधा कप पानी मिला लें. फिर इस घोल को दाग वाली जगह पर हल्का स्प्रे करें. इस बात का ध्यान रखें की गद्दा ज्यादा गीला न हो. इसके बाद साफ कपड़े से उस जगह पर थपथपाएं, रगड़ें नहीं. कुछ मिनट ऐसा करने के बाद दाग हल्का हो जाएगा. लास्ट में ड्राई कपड़े से नमी सोख लें और खिड़की खोलकर हवा आने दें. 

 

नेचुरल तरीके से करें सफाई
आपको बता दें, अगर आप कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, तो धूप से अपने गद्दे को साफ करें. ये सबसे नेचुरल तरीका है. ऐसा करने के लिए संभव हो तो बालकनी या छत पर गद्दे को कुछ घंटों के लिए रखें. आपको बता दें, धूप में मौजूद नेचुरल गर्मी और हवा बैक्टीरिया को कम करती है और बदबू को दूर करने में मदद करती है. अगर पूरा गद्दा आप बाहर न ले जा पाएं, तो खिड़कियां खोलकर तेज हवा लगने दें और पंखा चला दें. ऐसा करने से गद्दे के अंदर की सीलन चली जाती है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Cleaning MattressHow to clean mattress

Trending news

दिग्विजय सिंह तब कांग्रेस को मजबूत करने से चूक गए, पिता का जनसंघ से नाता?
digvijay singh news
दिग्विजय सिंह तब कांग्रेस को मजबूत करने से चूक गए, पिता का जनसंघ से नाता?
वे अशांति चाहते हैं... नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
वे अशांति चाहते हैं... नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला
बिना इजाजत के बना दी रोड; उग्रवादियों के नाम पर कर दिया नामकरण; अब NGT ने लगाई रोक
Manipur
बिना इजाजत के बना दी रोड; उग्रवादियों के नाम पर कर दिया नामकरण; अब NGT ने लगाई रोक
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
#fire accident
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
Narendra Modi
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
Karnataka Eviction Row
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
smog
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
Supreme Court
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
weather update
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
Ajit Pawar
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव