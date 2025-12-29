बिना पानी और डिटर्जेंट! ऐसे साल करें सालों गंदा और बदबूदार गद्दा, गायब हो जाएगा पुराने से पुराना दाग...

Mattress Cleaning Hacks: घर का गद्दा रोज इस्तेमाल होता है. ऐसे में उस पर पसीना, धूल, खाने-पीने के दाग और बदबू जमा हो जाते हैं. लेकिन बाकी चीजों की तरह गद्दे को बार-बार धोना संभव नहीं है. ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आता है कि बिना धोए गद्दा कैसे साफ किया जा सकता है? इस खबर में हम आपको ऐसे आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिसकी मदद से आप घर बैठे गद्दे को साफ, ताजा और बदबू फ्री कर सकते हैं.

बेकिंग सोड का इस्तेमाल

बेकिंग सोडा गद्दे की बदबू हटाने का सबसे आसान और असरदार तरीका है. इसके इस्तेमाल के लिए सबसे पहले गद्दे की चादर हटा दें और वैक्यूम क्लीनर से गद्दे के ऊपर की धूल को अच्छे से साफ कर दें. इसे बाद पूरे गद्दे पर कम से कम 3 से 4 घंटे या पूरी रात के लिए बेकिंग सोडा छिड़क कर छोड़ दें. इसके बाद बेकिंग सोडा गद्दे की नमी और बदबू को सोख लेगा और बाद में वैक्यूम क्लीनर या ब्रश से इसे आप अच्छे से हटा लें. ऐसा करने से बिना धोए भी गद्दा फ्रेश हो जाएगा.

सिरके और पानी से हटाएं दाग

वहीं अगर आपके गद्दे पर पसीना, चाय या खाना का कोई दगा लगा है, तो इसे हटाने के लिए सफेद सिरका आपकी मदद कर सकता है. इसे इस्तेमाल करने के लिए एक स्प्रे बोलत में आधा कप सफेद सिरके और आधा कप पानी मिला लें. फिर इस घोल को दाग वाली जगह पर हल्का स्प्रे करें. इस बात का ध्यान रखें की गद्दा ज्यादा गीला न हो. इसके बाद साफ कपड़े से उस जगह पर थपथपाएं, रगड़ें नहीं. कुछ मिनट ऐसा करने के बाद दाग हल्का हो जाएगा. लास्ट में ड्राई कपड़े से नमी सोख लें और खिड़की खोलकर हवा आने दें.

नेचुरल तरीके से करें सफाई

आपको बता दें, अगर आप कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, तो धूप से अपने गद्दे को साफ करें. ये सबसे नेचुरल तरीका है. ऐसा करने के लिए संभव हो तो बालकनी या छत पर गद्दे को कुछ घंटों के लिए रखें. आपको बता दें, धूप में मौजूद नेचुरल गर्मी और हवा बैक्टीरिया को कम करती है और बदबू को दूर करने में मदद करती है. अगर पूरा गद्दा आप बाहर न ले जा पाएं, तो खिड़कियां खोलकर तेज हवा लगने दें और पंखा चला दें. ऐसा करने से गद्दे के अंदर की सीलन चली जाती है.

