दिनभर हाई रहेगा एनर्जी लेवल, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करने के लिए सुबह करें ये 3 काम

Healthy Habits: हेल्दी रहने के लिए हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म एक्टिव होना बेहद जरूरी है. हमारा मेटाबॉलिज्म जितना एक्टिव होगा, उतने ही तेजी से शरीर कैलोरी बर्न करेगा और हम फिट रहेंगे. लेकिन अक्सर खराब लाइफस्टाइल के कारण मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे थकान, वेट गेन और एनर्जी की कमी की शिकायत होती है. ऐसे में सुबह की कुछ आदतें, आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद कर सकती है. इस खबर में हम आपको 4 ऐसी सुबह की आदतें बताएंगे, जिससे पूरे दिन आपकी मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहेगी.
सुबह उठकर पानी पिएं
सुबह उठने के बाद सबसे पहले शरीर को हाइड्रेट करने की जरूरत होती है. ऐसे में सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पिएं, इससे डाइजेशन सिस्टम एक्टिव होता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं. साथ ही यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करती है. आप चाहें तो सुबह नींबू पानी या मेथी का पानी भी ले सकते हैं.
एक्सरसाइज या योग
शरीर को एक्टिव रखने के लिए सुबह उठने के बाद हल्की एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है. इससे शरीर की कैलोरी बर्निंग पावर तेज होती है. रोज सुबह उठने के बाद 15 से 20 मिनट हल्की-फुल्की एक्सरसाइज, योग या ब्रिस्ट वॉकिंग करना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और मेटाबॉलिज्म पूरे दिन एक्टिव रहता है. यह फिजिकल हेल्थ के साथ-साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है.
प्रोटीन से भरपूर नाश्ता
सुबह का नाश्ता दिनभर का सबसे जरूरी मील होता है. ऐसे में इसे कभी भी इसे स्किप नहीं करना चाहिए. खाली पेट लंबे समय तक रहने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. ऐसे में नाश्ते में प्रोटीन से भरपूर चीजें- जैसे दही, दूध, अंडा, पनीर या अंकुरित अनाज शामिल करें. इससे मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगती है.
रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें