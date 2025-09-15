दिनभर की थकान के बाद सोने से पहले जरूर करें ये 3 काम, गहरी नींद के साथ मिलेगी मानसिक शांति
Healthy Night Habits: स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में अच्छी नींद लेना किसी चुनौती के कम नहीं है. दिन भर स्ट्रेस में रहने से रात भी चिंता में ही कटती है. ऐसे में अच्छी नींद और मेंटल शांति के लिए रात में आप इन आदतों को फॉलो कर सकते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 11:23 PM IST
Night Habits: आज के समय में स्ट्रेस, भागदौड़ और मेंटल प्रेशर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है. ऐसे में दिनभर की थकान के बाद जब हम सोते हैं, तो दिमाग में उथल-पुथल चलती रहती है, जिसके कारण नींद भी अच्छी नहीं आती. लेकिन अगर आप रात में सोने से पहले कुछ आसान हेल्दी आदतों को अपा लें, तो यह न सिर्फ अच्छी नींद आने में आपकी मदद करेगा, बल्कि अगले दिन आपको तरोताजा भी महसूस कराएगा. इस खबर में हम आपको ऐसे 4 जरूरी टिप्स के बारे में बताएंगे, जो हर रात सोने से पहले आपको जरूर करने चाहिए. 

 

कम स्क्रीन टाइम
फोन देखते-देखते सोना और फोन देखकर ही जागना, आज के समय में ये हर इंसान कर रहा है. खासकर रात को सोने से पहले घंटों मोबाइल देखना तो आम बात हो गई है. लेकिन आपको बता दें, कि इसका आपकी नींद पर बुरा असर पड़ता है. इनसे निकलने वाले ब्यू लाइट हमारे ब्रीन के एक्टिव कर देती है, जिससे नींद आने में देरी होती है. इसलिए सोने से कम से कम 30 मिनट पहले फोन को बंद कर देना चाहिए और मोबाइल को बिस्तर से दूर रख देना चाहिए. 

गर्म पानी से पैर धोएं या नहाएं
आपको बता दें, गर्म पानी से नहाने या सिर्फ पैर धोने से भी आपको अच्छी नींद आ सकती है. ऐसा करने से स्ट्रेस दूर होता है. ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में आपकी मदद करता है, जिससे दिमाग शांत होता है. ऐसे में सोने से पहले गर्म पानी से नहा लें. अगर आप नहाना नहीं चाहते, तो बस हल्के गुनगुने पाने से पैर भिगोकर कुछ देर बैठें, इससे आपका ब्रेन शांत हो जाएगा और आपको अच्छी नींद आ जाएगी. 

 

मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग 
सोने से पहले मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करना भी आपकी नींद बेहतर करने में आपकी मदद कर सकता है. खासकर सोने से पहले 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करने या डीप ब्रीदिंग करने से मन शांत होता है. इससे स्ट्रेस, चिंता और नेगेटिव सोच दूर होती है और आपको अच्छी और गहरी नींद आती है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

