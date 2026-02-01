Advertisement
किनोआ से बनाएं ये 3 शानदार डिशेज, सेहत और स्वाद का परफेक्ट कॉम्बो; नोट कर लें रेसिपी

किनोआ से बनाएं ये 3 शानदार डिशेज, सेहत और स्वाद का परफेक्ट कॉम्बो; नोट कर लें रेसिपी

Quinoa Recipes Options: प्रोटीन और फाइबर से भरपूर किनोआ एक बेहतरीन सुपरफूड है, जो वेट कम करने और डाइजेशन बेहतर करने में बेहद फायदेमंद साबित होता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको किनोआ से बनने वाली स्वादिष्ट रेसिपी के बारे में बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 01, 2026, 01:59 AM IST
किनोआ से बनाएं ये 3 शानदार डिशेज, सेहत और स्वाद का परफेक्ट कॉम्बो; नोट कर लें रेसिपी

Quinoa Recipes: आजकल सेहत के लिए जागरूक लोग हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं. ऐसे में किनोआ बेस्ट ऑप्शन बनकर सामने आ रहा है. किनोआ को 'सुपरफूड' कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, आयरन और कई जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं. यह वेट कंट्रोल करने, पाचन सुधारने और एनर्जी बढ़ाने में मदद करता है. अगर आप रोज एक जैसा खाना खाकर बोर हो गए हैं, तो किनोआ से बनी ये आसान और हेल्दी रेसिपी आपकी डाइट को टेस्टी बना सकती हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको 3 आसान किनोआ रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं.

 

किनोआ वेज खिचड़ी
किनोआ वेज खिचड़ी हल्का पौष्टिक और जल्दी बनने वाली रेसिपी है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप किनोआ को अच्छे से धोकर 10 मिनट भिगो दें. इसके बाद कुकर में थोड़ा तेल डालें, जीरा, अदरक और हरी मिर्च डालकर भून दें. इसके बाद इसमें गाजर, मटर, बीन्स जैसी सब्जियां डालें. इसके बाद किनोआ और स्वादानुसार नमक डालकर 2 से 3 सीटी लगा दें. ये खिचड़ी पचाने में आसान होती है और लंच या डिनर के लिए ये एक परफेक्ट हेल्दी ऑप्शन है. 

किनोआ उपमा
अगर आप सुबह के नाश्ते में लिए कुछ हल्का और एनर्जी से भरपूर खाना चाहते हैं, तो किनोआ उपमा बेहतरीन ऑप्शन है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले किनोआ को हल्का भून लें. कढ़ाही में राई, करी पत्ता, प्याज और हरी मिर्च डालें. अब इसमें सब्जियां डालकर पकाएं. भुना हुआ किनोआ और पानी डालें. 10–12 मिनट में टेस्टी उपमा तैयार हो जाएगा. यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है.

 

किनोआ सलाद
डाइट या वेट लॉस करने वालों के लिए किनोआ सलाद एक शानदार रेसिपी है. इसे बनाने के लिए उबले हुए किनोआ में खीरा, टमाटर, प्याज, उबला कॉर्न और नींबू का रस मिलाएं. ऊपर से थोड़ा सा काला नमक और ऑलिव ऑयल डालें. इसके बाद ये सलाद हल्का होने के साथ-साथ शरीर को जरूरी पोषण भी देता है.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

