भूलकर भी किसी को मत बताना ये 3 बातें! पूरी होने से पहले ही लग जाएगी बुरी नजर

Secret Things Not to Share: "जब तब चीजें फिक्स न हो जाए, तब तक किसी को मत बताना" ये चीज आपकी मां ने आपको कभी न कभी जरूर बोली होगी. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन- कौन सी बातें होती हैं, जो दूसरों को नहीं बतानी चाहिए?

 

Oct 14, 2025, 04:00 PM IST
भूलकर भी किसी को मत बताना ये 3 बातें! पूरी होने से पहले ही लग जाएगी बुरी नजर

Secret Things Not to Share: बनती बनती बात कभी बिगड़ी है? जिसके बाद आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि दूसरों को बताने के कारण आपकी बात बनते-बनते बिगड़ गई.. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो ये खबर आपके लिए है. हम सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ अच्छा चल रहा होता है, जैसे कभी नई नौकरी, कभी शादी की बात, कभी बिजनेस का प्लान या फिर कुछ और.  ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि चीजें फिक्स होने से पहले अगर आप अपनी खुशियों को दूसरों में बांटते हैं, तो "बुरी नजर" के कारण चीजें बनने से पहले ही बिगड़ जाती है. इसलिए जरूरी है कि आप कुछ बातें तब तक गुप्त रखें जब तक वो पूरी न हो जाए. इस खबर में हम आपको ऐसी ही 4 बातों के बारे में बताएंगे, जो भूलकर भी किसी को नहीं बतानी चाहिए... 

 

फ्यूचर प्लान
अगर आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, नई जगह नौकरी लगने वाली है या कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, तो उसे तब तक अपने तक ही रखें जब तक वो पूरा ना हो जाए. हम कई बार दूसरों से सलाह लेने के चक्कर में उन्हें चीजें बता देते हैं, लेकिन उसका नेगेटिव असर पड़ जाता है, तो आपकी बनती-बनती बात बिगड़ जाती है. 

इनकम और सेविंग
आपको बता दें, कभी भी अपनी इनकम और सेविंग भी दूसरों को नहीं बनाती चाहिए. सैलरी, सेविंग्स, प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट के बातें खुद तक ही रखें, क्योंकि इसकी बुरा नजर लग सकती है. कई बार ऐसे लोग, जो ये चीजें हासिल नहीं कर पा रहें, उन्हें आपकी सफलता से बुरा लग सकता है, और उस भावना का असर आप पर पड़ सकता है.

 

पर्सनल लाइफ
अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी दूसरे से शेयर नहीं करनी चाहिए. आपका रिश्ता कितना अच्छा है, किससे शादी हो रही है या कोई प्यार का रिश्ता हो, ये सब बातें जब तक पक्की न हो जाएं, तब तक किसी को ना बताएं. कई बार लोग खुशी में ऐसी बातें दूसरों से शेयर कर देते हैं. लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि, बुरी नजर लग जाती है और रिश्ता टूटने की नौबत आ जाती है. 

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Evil Eyesecret things not to share

