रात की ये आदतें भी वेट गेन में कर सकती है आपकी मदद, हेल्दी तरीके से बढ़ाएं वजन

Nighttime Habits: मोटापे की तरह दुबलापन भी एक आम समस्या है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो दुबलेपन से परेशान होते हैं और वजन बढ़ाना चाहते हैं. ऐसे में वजन बढ़ाने के लिए लोग कई चीजें करते हैं. लेकिन केवल दिनभर खाना ही काफी नहीं होगा, आपको बता दें, रात की कुछ हेल्दी आदतें भी वेट गेन में आपकी मदद कर सकता है. इस खबर में हम आपको रात के ऐसे हेल्दी आदतें बताएंगे, जो आपको वेट गेन में मदद कर सकता है.

सोने से पहले हेल्दी स्नैक

वेट गेन के लिए रात में सोने से पहले हेल्दी स्नैक लेना बेहद जरूरी होता है. रात को सोने से करीब 30 से 45 मिनट पहले कुछ हल्का और पोषक तत्वों से भरपूर खाना फायदेमंद होता है. इससे शरीर को नींद के दौरान मसल्स की मरम्मत और ग्रोथ के लिए एनर्जी मिलती है. इसके लिए आप सोने से पहले एक गिलास दूध शहद मिला खा सकते हैं. इसके अलावा केले साथ पीनट बटर भी खा सकते हैं. साथ ही बादाम, अखरोट, किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स भी खाया जा सकता है. इसे खाने से न केवल नींद अच्छी आएगी, बल्कि धीरे-धीरे वेट भी बढ़ने लगता है.

अच्छी और गहरी नींद

अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो अच्छी और गहरी नींद भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. नींद का सीध असर आपके शरीर की ग्रोथ और वजन पर पड़ता है. ऐसे में अच्छी नींद से बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ता है, जो मसल्स के ग्रोथ और वेट बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है. ऐसे में रात को सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप का इस्तेमाल बंद कर दें, सोने से पहले रिलैक्सिंग म्यूजिक या मेडिटेशन से भी अच्छी नींद आ सकती है.

हफ्ते में 4 से 5 दिन वर्कआउट करें

वेज बढ़ाने के लिए हफ्ते में 4 से 5 दिन वर्कआउट करना भी जरूरी है. ऐसे में वजन बढ़ाने के लिए मसल्स बनाना भी जरूरी है और इसके लिए वर्कआउट बेहद फायदेमंद हो सकता है. हालांकि रात के समय भारी एक्सरसाइज करने से नींद खराब हो सकती है. ऐसे में रात में सिर्फ हल्की स्ट्रेचिंग या योग करें. इससे नींद भी बेहतर होती है, डाइजेशन दुरुस्त होती है और मसल्स को भी आराम मिलती है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.