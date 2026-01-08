स्कूल में अकेले महसूस कर रहा आपका बच्चा? 'मेरा कोई दोस्त नहीं' कहकर रोने लगता है, तो जरूर करें ये 3 काम..

Teaching Social Skills to Kids: कई बार ऐसा होता है कि बच्चा स्कूल से आकर ये कहकर रोने लगता है कि स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं है. ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ-साथ माता-पिता भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यह बच्चे के आत्मविश्विसा और मेंटल ग्रोथ से भी जुड़ा हो सकता है. अगर आपके ऐसी किसी समस्या से जुझ रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसी स्थिति में समझदारी से कदम उठाना ज्यादा जरूरी होता है. इस खबर में हम आपको ऐसे पेरेंटिंग टिप्स बताएंगे, जिन्हें फॉलो करके आप अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं.

बच्चे की बात को ध्यान से सुनें

ऐसी स्थिति में सबसे पहले बच्चे को प्यार से अपने पास बैठाएं और उसकी पूरी बातें सुनें. इस दौरान उन्हें बीच में रोकें या टोकें नहीं, न ही उन्हें तुरंत कोई सलाह दें. कई बार बच्चे केवल अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं. ऐसी स्थिति में जब बच्चा ये महसूस करता है कि उसी फीलिंग्स सुनी जा रही है, तो उसका मन हल्का होता है और वह खुद अच्छा महसूस करने लगता है.

बच्चे को ब्लेम न करें

कभी भी ऐसी स्थिति में बच्चे को ब्लेम करने की गलती न करें. उन्हें ये न कहें कि 'तुम ही किसी से बात नहीं करते होंगे' या 'तुम्हारे अंदर ही कोई कमी है'. ऐसे में बच्चा और भी ज्यादा दुखी हो सकती है. इसका करने से उनका कॉन्फिडेंस कमजोर होता है. इसके बजाय उसे समझाएं कि दोस्ती करने में समय लगता है. ये एक प्रोसेस है और उसमें कोई कमी नहीं है.

सोशल स्किल्स सिखाएं

कुछ बच्चों को नए लोगों से बात करने में परेशानी होती है. ऐसे में बच्चे को घऱ पर ही खेल-खेल में सिखाएं कि किसी से कैसे बात करना शुरू करना चाहिए, नए लोगों से मुस्कुराकर 'हैलो' कहना सिखाएं. ये चीजें आप गैम्स के जरिए कर सकते हैं. ये छोटी-छोटी प्रैक्टिस आपके बच्चे की कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है.

