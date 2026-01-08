Advertisement
trendingNow13067226
Hindi Newsलाइफस्टाइलस्कूल में अकेले महसूस कर रहा आपका बच्चा? मेरा कोई दोस्त नहीं कहकर रोने लगता है, तो जरूर करें ये 3 काम..

स्कूल में अकेले महसूस कर रहा आपका बच्चा? 'मेरा कोई दोस्त नहीं' कहकर रोने लगता है, तो जरूर करें ये 3 काम..

Parenting Advice for Children: स्कूल में बच्चे तरह-तरह की चीजें महसूस करते हैं. कई बार कुछ बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि स्कूल में तो उनका कोई दोस्त ही नहीं है. ऐसे में परेशान होने से बेहतर है कि पेरेट्स समझदारी से इस स्थिति में कदम उठाएं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 08, 2026, 08:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्कूल में अकेले महसूस कर रहा आपका बच्चा? 'मेरा कोई दोस्त नहीं' कहकर रोने लगता है, तो जरूर करें ये 3 काम..

Teaching Social Skills to Kids: कई बार ऐसा होता है कि बच्चा स्कूल से आकर ये कहकर रोने लगता है कि स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं है. ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ-साथ माता-पिता भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यह बच्चे के आत्मविश्विसा और मेंटल ग्रोथ से भी जुड़ा हो सकता है. अगर आपके ऐसी किसी समस्या से जुझ रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसी स्थिति में समझदारी से कदम उठाना ज्यादा जरूरी होता है. इस खबर में हम आपको ऐसे पेरेंटिंग टिप्स बताएंगे, जिन्हें फॉलो करके आप अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं. 

 

बच्चे की बात को ध्यान से सुनें
ऐसी स्थिति में सबसे पहले बच्चे को प्यार से अपने पास बैठाएं और उसकी पूरी बातें सुनें. इस दौरान उन्हें बीच में रोकें या टोकें नहीं, न ही उन्हें तुरंत कोई सलाह दें. कई बार बच्चे केवल अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं. ऐसी स्थिति में जब बच्चा ये महसूस करता है कि उसी फीलिंग्स सुनी जा रही है, तो उसका मन हल्का होता है और वह खुद अच्छा महसूस करने लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

बच्चे को ब्लेम न करें
कभी भी ऐसी स्थिति में बच्चे को ब्लेम करने की गलती न करें. उन्हें ये न कहें कि 'तुम ही किसी से बात नहीं करते होंगे' या 'तुम्हारे अंदर ही कोई कमी है'. ऐसे में बच्चा और भी ज्यादा दुखी हो सकती है. इसका करने से उनका कॉन्फिडेंस कमजोर होता है. इसके बजाय उसे समझाएं कि दोस्ती करने में समय लगता है. ये एक प्रोसेस है और उसमें कोई कमी नहीं है. 

 

सोशल स्किल्स सिखाएं
कुछ बच्चों को नए लोगों से बात करने में परेशानी होती है. ऐसे में बच्चे को घऱ पर ही खेल-खेल में सिखाएं कि किसी से कैसे बात करना शुरू करना चाहिए, नए लोगों से मुस्कुराकर 'हैलो' कहना सिखाएं. ये चीजें आप गैम्स के जरिए कर सकते हैं. ये छोटी-छोटी प्रैक्टिस आपके बच्चे की कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

childhood friendshipsteaching social skills to kids

Trending news

SIR मामले पर अमर्त्य सेन को EC का नोटिस, TMC ने पूछा- बंगाली होने की मिल रही सजा?
election commission notice
SIR मामले पर अमर्त्य सेन को EC का नोटिस, TMC ने पूछा- बंगाली होने की मिल रही सजा?
पाकिस्तान का वो 'क्रैक हथियार' जिसे खरीदने वालों ने की तौबा, अब बांग्लादेश को मिलेगा
pakistan bangladesh news
पाकिस्तान का वो 'क्रैक हथियार' जिसे खरीदने वालों ने की तौबा, अब बांग्लादेश को मिलेगा
शादी भी फर्जी तलाक भी नकली! UK एंट्री का पूरा प्लान बेनकाब
Fake Marriage Visa Scam
शादी भी फर्जी तलाक भी नकली! UK एंट्री का पूरा प्लान बेनकाब
कठुआ में आतंकियों-सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, रातभर चला सर्च ऑपरेशन; 3 को घेरा
encounter
कठुआ में आतंकियों-सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, रातभर चला सर्च ऑपरेशन; 3 को घेरा
DNA: पत्थर फेंकने वाले ही...अब पीड़ित बन गए! तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन क्यों?
DNA
DNA: पत्थर फेंकने वाले ही...अब पीड़ित बन गए! तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन क्यों?
दुश्मनों का नरसंहार करेगा 'शक्तिबान', सेना में शामिल हुई यह खूंखार ड्रोन रेजीमेंट
defense news
दुश्मनों का नरसंहार करेगा 'शक्तिबान', सेना में शामिल हुई यह खूंखार ड्रोन रेजीमेंट
पंजाब में 'आप' का नशामुक्त अभियान, केजरीवाल का दावा जो काम कांग्रेस अकाली भी नहीं...
Punjab
पंजाब में 'आप' का नशामुक्त अभियान, केजरीवाल का दावा जो काम कांग्रेस अकाली भी नहीं...
इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान
Arunanchal Pradesh
इस राज्य में गिराई जाएंगी अवैध मस्जिद-दरगाह! मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐलान
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
Mamata Banerjee
'मोहन बैंगन...', जब पीसी के दौरान फिसली केंद्रीय मंत्री की जुबान; TMC ने बोला हमला
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने
US visa
भारतीय छात्र ध्यान दें, US में स्टूडेंट वीजा नियम तोड़े तो पड़ जाएंगे लेने के देने