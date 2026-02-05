पुराने सोफे को दें नई जिंदगी! बिना झंझट मिनटों में चमकाएं अपना पुराना सोफा, बस आजमाएं ये 3 घरेलू नुस्खें

Sofa Cleaning: घर का लिविंग रूम एक शानदार और साफ-सुथरे सोफे के बिना अधूरा है. लेकिन रोजाना के इस्तेमाल, बच्चों की शरारत और धूल-मिट्टी के कारण अक्सर सोफा बहुत जल्दी गंदा और पुराना दिखने लगता है. कई बार घर पर साफ करने के बाद भी सोफा साफ नहीं होता, वहीं प्रोफेशनल क्लीनर्स को बुलाने से बिना मतलब बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है. ऐसे में सोफे को साफ करना किसी चुनौती से कम नहीं होता. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में मौजूद चीजों से ही आप अपने सोफे को चमका सकते हैं? इस खबर में हम आपको सोफा साफ करने के घरेलू टिप्स बताएंगे...

वैक्यूमिंग और डस्टिंग

किसी भी लिक्विड क्लीनर से सोफे की सफाई करने से पहले सूखे धूल हटाने की जरूरत होती है. सोफे के कुशन के बीच और दरारों में बिस्किट के चूरे, बाल और धूम जमा हो जाते हैं. ऐसे में इन्हें साफ करने के लिए एक अच्छे वैक्यूम क्लीनर या ब्रश वाले अटैचमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है. अगर वैक्यूम नहीं है, तो एक मोटे सूती कपड़े से सोफे को अच्छी तरह साफ करें. ये स्टेप इसलिए जरूरी है कि क्योंकि गीली सफाई के दौरान ड्राई धूल कीचड़ बन सकती है और सोफे को और गंदा कर सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बेकिंग सोडा

सोफे से आने वाली सीलन या पसीने की गंध को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना जरूरी है. इसके लिए पूरे सोफे पर बेकिंग सोडा छिड़के और इसे कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ दें. ये न केवल दागों को सोखता है, बल्कि कीटाणुओं का भी नाश करता है. इसके बाद में इसे वैक्यूम से साफ करें. इससे सोफे का रंग पहले से कहीं ज्यादा साफ और फ्रेश हो जाएगा.

सिरका और पानी का घोल

अगर सोफे पर चाय, कॉफी या खाने के जिद्दी दाग लग गए हैं, तो इसे हटाने के लिए आप एक स्प्रे बोतल में आधा कप सफेद सिरका, एक कप गुनगुना पानी और एक चम्मच लिक्विड सोप मिला सकते हैं. इस मिश्रण को दाग पर स्प्रे करें और एक नर्म कपड़े से हल्के हाथों से साफ करें. आपको बता दें, सिरका में नेचुरल कीटाणुनाशक पाए जाते हैं, जो सोफे के फैब्रिक को नुकसान पहुंचाए बिना साफ करते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.