शरीर की अकड़न और कमर दर्द को कहें अलविदा, ये 3 योगासन बदल देंगे आपके जीने का अंदाज

शरीर की अकड़न और कमर दर्द को कहें अलविदा, ये 3 योगासन बदल देंगे आपके जीने का अंदाज

Yoga for Body Stiffness: आज की भागदौड़ जिंदगी में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बेहद आम हो गई है. ऐसे में सेहत पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो गया है. इस खबर में हम आपको ऐसे योगासन बताएंगे, जो शरीर की अकड़न, कमर दर्द और मसल्स में खिंचाव जैसी समस्याओं को दूर कर सकता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 02:30 PM IST
शरीर की अकड़न और कमर दर्द को कहें अलविदा, ये 3 योगासन बदल देंगे आपके जीने का अंदाज

Yoga for Body Stiffness: आज के समय में हम अनहेल्दी खानपान और खराब लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं. इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है. खासकर शरीर की अकड़न, कमर दर्द और मसल्स में खिंचाव आम समस्या बन गई है. आपको बता दें, इसका बड़ा कारण शरीर में लचीलापन की कमी है. ऐसे में योग आपकी मदद कर सकता है. योग एक आसान और नेचुरल तरीका है, जिससे बॉडी को फिर से लचीला और हल्दी बनाया जा सकता है. अगर आप रोजाना कुछ मिनट भी योग करते हैं, जो आपको फर्क साफ नजर आने लगेगा. इस खबर में हम आपको ऐसे 3 योगासन के बारे में बताएंगे, जो बॉडी को लचीला बनाने में मदद कर सकती है. 

 

ताड़ासन 
ताड़ासन एक ऐसा आसन है, जो बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए बेहद असरदार माना जाता है. इस आसन को करने से बॉडी ऊपर की ओर खिंचता है, जिससे रीढ़ की हड्डी और मसल्स मजबूत होती हैं. इसे करने के लिए सीधे खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाएं और फिर उंगलियों को आपस में फंसा लें. अब एड़ियों को ऊपर की ओर उठाएं और पूरी बॉडी को ऊपर की ओर खींचें. इस पॉजीशन पर 20 से 30 सेकंड तक रहें. इसे करने से बॉडी में बैलेंस बना रहता है और धीरे-धीरे लचीलापन बढ़ता है. 

भुजंगासन
भुजंगासन एक ऐसा आसन है, जो कमर और पीठ दोनों के लिए ही बेहद फायदेमदं है. लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठकर काम करने वालों के लिए तो ये आसन बेहद उपयोगी है. इस आसन को करने के लिए पेट के बल लेट जाएं, हथेलियां कंधों के पास रखें और धीरे-धीरे छाती को ऊपर उठाएं. ध्यान रखें कि नाभि जमीन से लगी रहे. कुछ सेकंड इस पॉजीशन में रुककर नॉर्मल स्थिति में आ जाए. 

 

पश्चिमोत्तानासन
ये आसन बॉडी के पिछले हिस्से, खासकर कमर और पैरों की मसल्स को स्ट्रेच करता है. इसे करने के लिए सीधे बैठकर पैरों को आगे फैलाएं. इसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे आगे की ओर झुकें और पैरों को पकड़ने की कोशिश करें. इसे करने से बॉडी में लचीलापन आता है और स्ट्रेस कम होती है.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

yoga for back painyoga for muscle tesnion

