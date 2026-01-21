Calm सुबह चाहिए? इन 3 योग से करें दिन की शुरुआत, मात्र 10 मिनट में मिलेगी मन को शांति..

10 Minute Morning Yoga: आज के समय में स्ट्रेसफुल और भागदौड़ वाली जिंदगी में खुद के लिए समय निकालना किसी चुनौती से कम नहीं है. खासकर सुबह हड़बड़ी से दिन शुरू करने से मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है. लेकिन आयुर्वेद और योग के अनुसार, सुबह मात्र 10 से 15 मिनट का सही योग करने से आपकी बॉडी और माइंड दोनों ही डिटॉक्स होती है और पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस होता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको सुकून वाली सुबह के लिए 3 योग बताएंगे..

ताड़ासन

सुबह उठते ही बॉडी में जो भारीपन और आलस्य महसूस होता है, उसे दूर करने के लिए ताड़ासन आपकी मदद कर सकता है. इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को ऊपर की तरफ करते हुए ऊपर की ओर खींचें. इसके बाद गहरी सांस लेते हुए धीरे-धीरे अपनी एड़ियों को उठाएं और पूरी बॉडी का भार पैरों के पंजों पर ले आएं.

बालासन

अगर आप स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, तो ये योग आपकी मदद कर सकता है. बालासन आपके लिए स्ट्रेस-बस्टर की तरह काम करता है. इसे करने के लिए घुटनों के बल बैठ जाएं और अपनी एड़ियों पर कूल्हों को टिकाएं. इसके बाद लंबी सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और अपने माथे को जमीन पर लगा लें. अब हाथों को शरीर के बगल में लाकर आगे की ओर फैलाकर रखें.

मार्जरी आसन

रात भर एक ही पॉजीशन में सोने से कई बार पीट और कमर में जकड़न महसूस होती है. ऐसे में मार्जरी आसन बॉडी को खोलने काम करता है. इसके करने के लिए घुटनों और हाथों के बल जमीन पर आ जाएं. इसके बाद सांस लेते हुए अपनी कमर को नीचे की ओर ले जाएं और गर्दन को ऊपर उठाएं. अब सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएं और ठुड्डी को अपनी छाती से लगाएं.

