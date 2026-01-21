Advertisement
trendingNow13082208
Hindi Newsलाइफस्टाइलCalm सुबह चाहिए? इन 3 योग से करें दिन की शुरुआत, मात्र 10 मिनट में मिलेगी मन को शांति..

Calm सुबह चाहिए? इन 3 योग से करें दिन की शुरुआत, मात्र 10 मिनट में मिलेगी मन को शांति..

Yoga for Calm Morning: स्ट्रेसफुल और भागदौड़ वाली जिंदगी में सुकून पाने में योग आपकी मदद कर सकता है. सुबह केवल 10 से 15 मिनट का योग आपकी बॉडी और मन को डिटॉक्स करता है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 21, 2026, 11:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Calm सुबह चाहिए? इन 3 योग से करें दिन की शुरुआत, मात्र 10 मिनट में मिलेगी मन को शांति..

10 Minute Morning Yoga: आज के समय में स्ट्रेसफुल और भागदौड़ वाली जिंदगी में खुद के लिए समय निकालना किसी चुनौती से कम नहीं है. खासकर सुबह हड़बड़ी से दिन शुरू करने से मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है. लेकिन आयुर्वेद और योग के अनुसार, सुबह मात्र 10 से 15 मिनट का सही योग करने से आपकी बॉडी और माइंड दोनों ही डिटॉक्स होती है और पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस होता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको सुकून वाली सुबह के लिए 3 योग बताएंगे..

 

ताड़ासन 
सुबह उठते ही बॉडी में जो भारीपन और आलस्य महसूस होता है, उसे दूर करने के लिए ताड़ासन आपकी मदद कर सकता है. इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को ऊपर की तरफ करते हुए ऊपर की ओर खींचें. इसके बाद गहरी सांस लेते हुए धीरे-धीरे अपनी एड़ियों को उठाएं और पूरी बॉडी का भार पैरों के पंजों पर ले आएं. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

बालासन
अगर आप स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, तो ये योग आपकी मदद कर सकता है. बालासन आपके लिए स्ट्रेस-बस्टर की तरह काम करता है. इसे करने के लिए घुटनों के बल बैठ जाएं और अपनी एड़ियों पर कूल्हों को टिकाएं. इसके बाद लंबी सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और अपने माथे को जमीन पर लगा लें. अब हाथों को शरीर के बगल में लाकर आगे की ओर फैलाकर रखें. 

 

मार्जरी आसन
रात भर एक ही पॉजीशन में सोने से कई बार पीट और कमर में जकड़न महसूस होती है. ऐसे में मार्जरी आसन बॉडी को खोलने काम करता है. इसके करने के लिए घुटनों और हाथों के बल जमीन पर आ जाएं. इसके बाद सांस लेते हुए अपनी कमर को नीचे की ओर ले जाएं और गर्दन को ऊपर उठाएं. अब सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएं और ठुड्डी को अपनी छाती से लगाएं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

morning yogaYoga For Calm

Trending news

असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
Assam News in hindi
असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
rabies
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
Kerala News
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!
Maharashtra
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!
यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
sexual harassment
यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
ऑपरेशन सिंदूर में PAK को मिला बड़ा संदेश, वायुसेना चीफ ने बताया कौनसी शक्ति काम आई
air force
ऑपरेशन सिंदूर में PAK को मिला बड़ा संदेश, वायुसेना चीफ ने बताया कौनसी शक्ति काम आई
'कब्र से घसीटकर बाहर निकालूंगा...' SIR पर भड़के TMC विधायक का विवादित बयान
Latest West Bengal News
'कब्र से घसीटकर बाहर निकालूंगा...' SIR पर भड़के TMC विधायक का विवादित बयान
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
Republic Day
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़