अपनी 'नन्ही परी' को करें सतर्क! कहीं सोशल मीडिया पर न कर दे ये 5 गलतियां, जिंदगी भर करना पड़ेगा पछतावा

Girls Common Social Media Mistake: आज का डिजिटल दौर फायदे के साथ-साथ आपका भारी नुकसान भी करवा सकता है. खासकर लड़कियों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के पहले सावधानियां बरतने की जरूरत होती है. ऐसे में इस खबर में पेरेंट्स को ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में उन्हें अपने बेटियों को सतर्क कर देना चाहिए.
Social Media Mistakes: आज के डिजिटल दौर में हर इंसान सोशल मीडिया से जुड़ा रहता है. लोग सोशल मीडिया पर दिन भर एक्टिव रहते हैं. अपनी डेली एक्टिविटी, लोकेशन, सोच, पसंद-नापसंद सब कुछ सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. पूरी जिदंगी सोशल मीडिया के इर्द गिर्द घूमती है. ऐसे में यहां गलतियां होना भी आम हो जाती है. इसलिए वर्चुअल दुनिया में कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी होती है, खासकर लड़कियों के लिए. लोग डिजिटली जितने एक्टिव हो रहे हैं, साइबर क्राइम भी उतनी भी बढ़ रही है, साइबर ठग प्राइवेट जानकारी या फोटो का इस्तेमाल करके लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और पैसों की मांग करते हैं. खासकर भोली भाली लड़कियां सके जाल में फंस जाती हैं. ऐसे में पेरेंट्स को अपनी बेटियों को सोशल मीडिया से जुड़े ये 5 गलतियों के बारे में पहले ही सतर्क कर देना चाहिए.
लोकेशन पोस्ट न करें
सोशल मीडिया पर लोकेशन पोस्ट करने का ट्रेंड चल रहा है, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है. ऐसे में माता-पिता को अपनी बेटियों को ये सलाह जरूर देनी चाहिए कि वे अपने सोशल मीडिया पर लोकेशन शेयर न करें. या तब तक अपनी लोकेशन के बारे में अपडेट न करें, जब तक वे उस जगह से निकल न जाएं.
अपनी फीलिंग्स न शेयर करें
आज के समय में सोशल मीडिया फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की जगह बन गया है. लोग एक-दूसरे से बात करने के बजाय सोशल मीडिया पर अपनी फीलिंग्स लिखना ज्यादा बेहतर समझते हैं. लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है. लोग अक्सर ऐसी फीलिंग्स को कमजोरी समझते हैं और आपका फायदा उठाना चाहते हैं. खासकर लड़कियां इस जाल में जल्दी फंस जाती हैं. इसलिए पेरेंट्स को अपनी बेटियों को पहले ही सतर्क कर देना चाहिए.
प्राइवेट फोटो शेयर न करें
ये लड़कियों के लिए बेहद जरूरी है. खासकर लड़कियों को अपनी प्राइवेट फोटो कभी किसी को भी शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई भी आपकी फोटो का स्क्रीन शॉट ले सकता है. ऐसे में अपनी प्राइवेट फोटो किसी को भी शेयर करने की गलती कभी भी न करें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.