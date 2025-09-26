Advertisement
कब्ज से रहत हैं परेशान? रात में सोने से पहले करें ये 3 काम, सुबह-सुबह साफ हो जाएगा पेट

How to get Relief from Constipation: कब्ज से कई लोग परेशान रहते हैं. हालांकि कुछ अच्छी आदतों को अपना कर आप इससे राहत पा सकते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि रात के समय आप क्या कर सकते हैं, जिससे सुबह आपका पेट साफ हो जाए.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 26, 2025, 11:22 PM IST
Night Habit for Constipation: कब्ज एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या है. यह पेट से जुड़ी समस्या है, जो गैस, भारीपन, सिरदर्द और चिड़चिड़ापन का कारण बन जाती है. इसे कई कारण हो सकते हैं. लेकिन खराब लाइफस्टाइल, अनहेल्दी खानपान और पानी की कमी इसके बड़े कारण बन जाते हैं. लेकिन कुछ हेल्दी आदतों से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं. अगर रात में सोने से पहले आप इन आदतों को अपनाते हैं, जो कब्ज जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं.

 

गुनगुना पानी
रात में सोने से पहले एक गिलास गुनगुना पानी पीना फायदेमंद होता है. यह डाइजेशन सिस्टम को एस्किट करता है. यह आंतों की सफाई करके, सुबह पेट को साफ करने में मददगार है. गुनगुना पानी पीने से पेट अंदर से साफ होता है और यह बॉडी को भी डिटॉक्स करता है. इसे आदत बनाने से कुछ ही दिनों में आपको फायदा महसूस होने लगेगा. 

त्रिफला चूर्ण 
कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए त्रिफला चूर्ण बेहद फायदेमंद माना जाता है. दरअसल आयुर्वेद में भी त्रिफला को एक बेहतरीन नेचुरल रेचक माना गया है. ऐसे में इसके सेवन से आंतों को मजबूत मिलती है और कब्ज की समस्या से राहत भी मिलती है. इसे रात में सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ एक चम्मच लेने की सलाह दी जाती है. यह डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बनाता है और अगली सुबह इससे आपका पेट आसानी से साफ हो जाता है. 

 

फाइबर से भरपूर डिनर
रात में हमेशा फाइबर से भरपूर हल्का डिनर करने की सलाह दी जाती है. दरअसल जब आप रात में भारी और ऑयली डिरकर करते हैं, जो इसे पचाना काफी मुश्किल हो जाता है और कब्जी की समस्या और बढ़ जाती है. ऐसे में रात के समय हेवी खाना खाने के बजाय हल्का और फाइबर से भरपूर डिनर करें. आप रात में खिचड़ी, दलिया, हरी सब्जियां या सूप खा सकते हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

