काश, मेरे पेरेंट्स ऐसे होते! इन 3 बातों की हर बच्चा अपने माता-पिता से रखता है उम्मीद..

काश, मेरे पेरेंट्स ऐसे होते! इन 3 बातों की हर बच्चा अपने माता-पिता से रखता है उम्मीद..

Parenting Tips: अक्सर माता-पिता और बच्चे के बीच अनचाही दूरियां आ जाती हैं, जिसके कारण बच्चा अपने पेरेंट्स से अपने मन की बात नहीं कर पाता. ऐसे में इस खबर में हम आपको बच्चे के दिल की वो 3 बात बताएंगे, जो वो अपने माता-पिता से चाहता है. 

 

Jan 19, 2026, 08:37 PM IST
काश, मेरे पेरेंट्स ऐसे होते! इन 3 बातों की हर बच्चा अपने माता-पिता से रखता है उम्मीद..

Parenting Advice: हर बच्चा अपने माता-पिता का प्यारा होता है और वह अपने माता-पिता को भी उतना ही प्यार करता है. लेकिन फिर भी माता-पिता और बच्चे के बीच में दूरियां बन जाती है, जिसके कारण बच्चे अपने मन की बात अपने माता-पिता से खुलकर नहीं कर पाते हैं. बच्चे अपने माता-पिता से कुछ चीजों की उम्मीद करते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते. ऐसे में अगर माता-पिता उनकी इन बातों को बिना कहे समझ लें, तो बच्चे की कॉन्फिडेंस बढ़ती है और रिश्ता गहरा हो जाता है. इस खबर में हम आपको बच्चे की उन ख्वाहिशों के बारे में बताएंगे..

 

बच्चे की बातों को भी सुना जाएं
बच्चा चाहता है कि जब वह कुछ कहे, तो उनकी बातों को भी सुना जाए. कई बार माता-पिता अपनी सलाह देने लगते हैं या तुलना करते हैं. लेकिन बच्चे की ख्वाहिश होती है कि उसके पेरेंट्स पहले उसकी बात सुनें, उसकी फीलिंग्स को समझें और फिर उसे सलाह दें. अगर पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो इससे बच्चे को लगता है कि उसकी बातों की अहमियत दी जा रही है. 

बच्चों पर पेरेंट्स भरोसा करें
हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि उसके पेरेंट्स उसपर भरोसा करें. बार-बार शक न करें, हर बात पर रोक-टोक न करें. इससे बच्चा अंदर की कॉन्फिडेंस कम होती है और वह अंदर से कमजोर महसूस करता है. बच्चों को गलती करने की आजादी देनी चाहिए, जिससे वह खुद की गलती से सीख पाएं. साथ ही अगर आप अपने बच्चे पर भरोसा करते हैं, तो उससे बच्चे में जिम्मेदारी और कॉन्फिडेंस पैदा होता है.

 

मेरी तुलना किसी और से न करें
अक्सर माता-पिता अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं. लेकिन इस छोटी सी चीज का आपके बच्चे पर बुरा असर पड़ा है. ऐसा करने से बच्चे के दिल को गहरी ठेस पहुंचती है. बच्चा चाहता है कि उसे उसकी अच्छाई-बुराई दोनों के साथ पेरेंट्स स्वीकार करें. तुलना बच्चे को हीन भावना में डाल सकती है और उसकी काबिलियत कम होती है.  

 

