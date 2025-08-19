केवल बाहरी पोषण नहीं, बालों को चाहिए अंदरूनी न्यूट्रिशन; हेयर ग्रोथ के लिए डाइट में शामिल करें ये 3 विटामिन
Vitamins for Healthy Hair: बालों को हेल्दी बनाने के लिए शरीर में कई विटामिन्स की जरूरत पड़ती है. अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल जल्दी बढ़ें और हेल्दी रहें, तो आपको अपने डाइट में ये 3 विटामिन्स को शामिल करना चाहिए. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:07 PM IST
Vitamins for Quick Hair Growth: आज के समय में स्ट्रेस, प्रदूषण और गलत खानपान के कारण हर दूसरा इंसान बालों से जुड़ी समस्याओं से परेशान है. ऐसे में हर इंसान घने, मजबूत और चमकदार बाल की चाहत रखते हैं. लेकिन हेल्दी खानपान से आप अपने बालों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं. आपको बता दें, आपके बालों के लिए शरीर को कुछ जरूरी विटामिन्स की जरूर पड़ती है, जो आपके बालों को मजबूत बनाकर टूटने से बचाता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे विटामिन्स के बारे में बताएंगे, जो आपके बालों की ग्रोथ को तेज करने में मदद कर सकता है. 

 

विटामिन A
बालों की मजबूत जड़ और हेल्दी स्कैल्प के लिए विटामिन A की जरूरत पड़ती है. दरअसल विटामिन A बालों की सेल्स को बढ़ने में मदद करता है. यह स्कैल्प में सीबम बनाने में मदद करता है, जिससे ड्राइनेस नहीं होता और जड़ें मजबूत रहती हैं. इसलिए विटामिन A के लिए डाइट में गाजर, पालक, शकरकंद और हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करने की सलाह दी जाती है. आपको बता दें, ज्यादा मात्रा में विटामिन A नुकसान भी पहुंचा सकती है. 

 

विटामिन B कॉम्प्लेक्स
आपके बालों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद बायोटिन यानी विटामिन B7 है. यह बालों में मौजूद केराटिन प्रोटीन को मजबूत करता है और हेयर फॉल रोकने का काम करता है. इसके साथ-साथ विटामिन B ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर स्कैल्प को पोषण देता है, जिससे बालों का ग्रोथ तेज होता है. इसलिए डाइट में अंडे, दालें, मेवे, बीज और हरी सब्जियां शामिल करने की सलाह दी जाती है. 

 

विटामिन C
विटामिन C आपको बालों को टूटने से बचाता है. यह एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है, जो बालों को प्रदूषण और स्ट्रेस से होने वाले नुकसान से बचाता है. इसके साथ-साथ यह शरीर में कोलाजन को बनाता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं. इसलिए डाइट में संतरा, नींबू, अमरूद, स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्चा शामिल करने की सलाह दी जाती है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

;